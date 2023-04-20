https://ria.ru/20230420/sdelka-1866710533.html

В США заговорили о сделке с Путиным

В США заговорили о сделке с Путиным - РИА Новости, 20.04.2023

В США заговорили о сделке с Путиным

Соединенным Штатам следует заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным, чтобы избежать уничтожения Украины, — такое мнение... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T18:06

2023-04-20T18:06

2023-04-20T23:28

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Соединенным Штатам следует заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным, чтобы избежать уничтожения Украины, — такое мнение высказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive."Я понимаю, что многие отвергнут это предложение, но США должны оказать давление на Зеленского, чтобы он добивался урегулирования кризиса при помощи переговоров", — считает Дэвис.По словам эксперта, пути к военной победе для Киева не существует. Дэвис полагает, что у этого конфликта могут быть только два исхода: урегулирование посредством переговоров или военное поражение ВСУ."Для достижения устойчивого мира лидеры Запада должны в частном порядке сообщить Зеленскому, что бессрочная военная, политическая и финансовая поддержка с их стороны закончится к определенному времени, и поэтому он должен заключить с Путиным наилучшую сделку, на которую он способен", — сделал вывод подполковник.При этом он добавил, что в любом случае границы 1991 года не будут восстановлены. Основные контуры такого мира будут основаны на признании того, что новые российские территории и Крым не вернутся под контроль Киева, заключил автор.

https://ria.ru/20230420/zelenskiy-1866690912.html

https://ria.ru/20230420/zelenskiy-1866674922.html

сша

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украина

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в мире, сша, киев, украина, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины