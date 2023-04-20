https://ria.ru/20230420/sanktsii-1866676206.html

Санкции не смогут разрушить экономику России, считает эксперт

Санкции не смогут разрушить экономику России, считает эксперт - РИА Новости, 20.04.2023

Санкции не смогут разрушить экономику России, считает эксперт

Запад может выдумывать антироссийские санкции без конца, может искать варианты по воздействию на зарубежные компании, к разрухе экономике России эти меры все... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T16:39

2023-04-20T16:39

2023-04-20T16:39

россия

евросоюз

высшая школа экономики (вшэ)

санкции в отношении россии

брюссель

вашингтон (штат)

экономика

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Запад может выдумывать антироссийские санкции без конца, может искать варианты по воздействию на зарубежные компании, к разрухе экономике России эти меры все равно не приведут, заявил РИА Новости директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. В ЕС считают, что с новыми санкциями против РФ "покончено", если их станет еще больше, "будет больше исключений из них, чем мер", написала ранее в четверг газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника. "Конечно, антироссийские санкции до конца не исчерпаны. В Вашингтоне и в Брюсселе могут их выдумывать без конца", - сказал Остапкович. По его мнению, "санкции еще будут". "Другое дело, что основные санкции - на экспорт наших энергоносителей - уже наложены. Но при желании найти санкции не проблема", - добавил он. По словам эксперта, что конкретно будет в готовящемся ЕС одиннадцатом пакете антироссийских санкций, пока неизвестно. "Но самые сильные санкции, которые сейчас могли бы быть, это – санкции на санкции, то есть так называемые вторичные санкции На те фирмы, на те страны, которые несмотря на санкции, поставляют для нас оборудование, сырье, комплектующие", - заметил Остапкович. Запад, по его словам, специально вводит санкции не сразу, а постепенно, чтобы экономика не могла адаптироваться к ним, чтобы постоянно держать в напряжении. "Но, как показывает опыт, ни в одной из стран, против которых вводились санкции, нигде экономика не останавливалась, не рухнула. Самолеты летали, поезда ездили… Да, возможно ухудшение ситуации, но никакой разрухи не будет", - заключил он.

https://ria.ru/20230420/evrosoyuz-1866627868.html

https://ria.ru/20230419/ssha-1866378390.html

россия

брюссель

вашингтон (штат)

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россия, евросоюз, высшая школа экономики (вшэ), санкции в отношении россии, брюссель, вашингтон (штат), экономика