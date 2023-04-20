Швейцария ввела санкции против "Вагнера" и РИА ФАН
Швейцария вслед за ЕС ввела санкции против группы "Вагнера" и информагентства РИА ФАН
Флаг Швейцарии. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 20 апр – РИА Новости. Швейцария вслед за ЕС вводит санкции против группы "Вагнер" и информационного агентства РИА ФАН, они вступают в силу в четверг в 19 часов по московскому времени, говорится в опубликованном заявлении на сайте минэкономики страны.
"Федеральный департамент экономики, образования и исследований (DEFR), компетентный в этом вопросе, расширил 20 апреля 2023 года санкционный список в отношении России. Группа "Вагнер" и информационное агентство РИА ФАН теперь находятся под санкциями. Изменения вступают в силу сегодня в 18 часов (19.00 мск - ред.)", - сказано в документе.
Швейцарское правительство объясняет присоединение к этим санкциям тем, что группа "Вагнер" якобы является "инструментом в гибридной войне, которую ведет Россия", а информационное агентство РИА ФАН "вещателем проправительственной пропаганды".
Совет ЕС ранее расширил список персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", добавив две организации: группу "Вагнер" и РИА ФАН.
В конце февраля этого года ЕС в рамках десятого пакета антироссийских санкций ввел ограничения против медиагруппы "Патриот", в которую входит РИА ФАН. Тогда всего под санкциями находились 1473 физических и 205 юридических лиц.
В отношении фигурантов пакета действуют ограничения в виде замораживания активов, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. В отношении физических лиц дополнительно действует запрет на поездки, который не позволяет им въезжать на территорию ЕС или следовать транзитом.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.