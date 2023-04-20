https://ria.ru/20230420/sanktsii-1866601481.html

Швейцария ввела санкции против "Вагнера" и РИА ФАН

Швейцария ввела санкции против "Вагнера" и РИА ФАН - РИА Новости, 20.04.2023

Швейцария ввела санкции против "Вагнера" и РИА ФАН

Швейцария вслед за ЕС вводит санкции против группы "Вагнер" и информационного агентства РИА ФАН, они вступают в силу в четверг в 19 часов по московскому... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T13:39

2023-04-20T13:39

2023-04-20T13:39

россия

евросоюз

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чвк "вагнер"

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ЖЕНЕВА, 20 апр – РИА Новости. Швейцария вслед за ЕС вводит санкции против группы "Вагнер" и информационного агентства РИА ФАН, они вступают в силу в четверг в 19 часов по московскому времени, говорится в опубликованном заявлении на сайте минэкономики страны. "Федеральный департамент экономики, образования и исследований (DEFR), компетентный в этом вопросе, расширил 20 апреля 2023 года санкционный список в отношении России. Группа "Вагнер" и информационное агентство РИА ФАН теперь находятся под санкциями. Изменения вступают в силу сегодня в 18 часов (19.00 мск - ред.)", - сказано в документе. Швейцарское правительство объясняет присоединение к этим санкциям тем, что группа "Вагнер" якобы является "инструментом в гибридной войне, которую ведет Россия", а информационное агентство РИА ФАН "вещателем проправительственной пропаганды". Совет ЕС ранее расширил список персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", добавив две организации: группу "Вагнер" и РИА ФАН. В конце февраля этого года ЕС в рамках десятого пакета антироссийских санкций ввел ограничения против медиагруппы "Патриот", в которую входит РИА ФАН. Тогда всего под санкциями находились 1473 физических и 205 юридических лиц. В отношении фигурантов пакета действуют ограничения в виде замораживания активов, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. В отношении физических лиц дополнительно действует запрет на поездки, который не позволяет им въезжать на территорию ЕС или следовать транзитом. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230420/rt-1866590866.html

https://ria.ru/20230420/sanktsii-1866578961.html

https://ria.ru/20230420/aktivy-1866538663.html

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швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, евросоюз, швейцария, санкции, санкции в отношении россии, в мире, чвк "вагнер"