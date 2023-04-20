https://ria.ru/20230420/reynolds-1866440239.html

Солист Imagine Dragons разводится с женой после 12 лет брака

Солист Imagine Dragons разводится с женой после 12 лет брака - РИА Новости, 20.04.2023

Солист Imagine Dragons разводится с женой после 12 лет брака

Эйжа Волкман, жена солиста американской поп-рок-группы Imagine Dragons Дэна Рейнольдса подала на развод, сообщает TMZ. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T06:13

2023-04-20T06:13

2023-04-20T06:13

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отношения

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Эйжа Волкман, жена солиста американской поп-рок-группы Imagine Dragons Дэна Рейнольдса подала на развод, сообщает TMZ. По информации издания, супруга музыканта обратилась в суд 18 апреля в Лос-Анджелесе. Оба пока публично не комментировали эту новость.Как рассказывают инсайдеры, Рейнольдс некоторое время встречается с другой девушкой. Рокер женился на Эйже Волкман в 2011 году. У пары родилось четверо детей – три дочери и сын. В 2018-м музыкант признался, что скоро разведется с супругой, но вскоре сообщил о примирении с ней. Осенью прошлого года супруги объявили об окончательном разрыве отношений. Но при этом они до последнего не обращались в суд, чтобы развестись.

https://ria.ru/20230325/depp-1860488511.html

лос-анджелес

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лос-анджелес, отношения, семья, музыка