https://ria.ru/20230420/reynolds-1866440239.html
Солист Imagine Dragons разводится с женой после 12 лет брака
Солист Imagine Dragons разводится с женой после 12 лет брака - РИА Новости, 20.04.2023
Солист Imagine Dragons разводится с женой после 12 лет брака
Эйжа Волкман, жена солиста американской поп-рок-группы Imagine Dragons Дэна Рейнольдса подала на развод, сообщает TMZ. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T06:13
2023-04-20T06:13
2023-04-20T06:13
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Эйжа Волкман, жена солиста американской поп-рок-группы Imagine Dragons Дэна Рейнольдса подала на развод, сообщает TMZ. По информации издания, супруга музыканта обратилась в суд 18 апреля в Лос-Анджелесе. Оба пока публично не комментировали эту новость.Как рассказывают инсайдеры, Рейнольдс некоторое время встречается с другой девушкой. Рокер женился на Эйже Волкман в 2011 году. У пары родилось четверо детей – три дочери и сын. В 2018-м музыкант признался, что скоро разведется с супругой, но вскоре сообщил о примирении с ней. Осенью прошлого года супруги объявили об окончательном разрыве отношений. Но при этом они до последнего не обращались в суд, чтобы развестись.
https://ria.ru/20230325/depp-1860488511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лос-анджелес, отношения, семья, музыка
Шоубиз, Лос-Анджелес, отношения, Семья, Музыка
Солист Imagine Dragons разводится с женой после 12 лет брака
Жена солиста Imagine Dragons Дэна Рейнольдса подала на развод
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости.
Эйжа Волкман, жена солиста американской поп-рок-группы Imagine Dragons Дэна Рейнольдса подала на развод, сообщает
TMZ.
По информации издания, супруга музыканта обратилась в суд 18 апреля в Лос-Анджелесе. Оба пока публично не комментировали эту новость.
Как рассказывают инсайдеры, Рейнольдс некоторое время встречается с другой девушкой.
Рокер женился на Эйже Волкман в 2011 году. У пары родилось четверо детей – три дочери и сын. В 2018-м музыкант признался, что скоро разведется с супругой, но вскоре сообщил о примирении с ней.
Осенью прошлого года супруги объявили об окончательном разрыве отношений. Но при этом они до последнего не обращались в суд, чтобы развестись.
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