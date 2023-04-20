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Солист Imagine Dragons разводится с женой после 12 лет брака - РИА Новости, 20.04.2023
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Шоубиз
 
06:13 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/reynolds-1866440239.html
Солист Imagine Dragons разводится с женой после 12 лет брака
Солист Imagine Dragons разводится с женой после 12 лет брака - РИА Новости, 20.04.2023
Солист Imagine Dragons разводится с женой после 12 лет брака
Эйжа Волкман, жена солиста американской поп-рок-группы Imagine Dragons Дэна Рейнольдса подала на развод, сообщает TMZ. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T06:13
2023-04-20T06:13
шоубиз
лос-анджелес
отношения
семья
музыка
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Эйжа Волкман, жена солиста американской поп-рок-группы Imagine Dragons Дэна Рейнольдса подала на развод, сообщает TMZ. По информации издания, супруга музыканта обратилась в суд 18 апреля в Лос-Анджелесе. Оба пока публично не комментировали эту новость.Как рассказывают инсайдеры, Рейнольдс некоторое время встречается с другой девушкой. Рокер женился на Эйже Волкман в 2011 году. У пары родилось четверо детей – три дочери и сын. В 2018-м музыкант признался, что скоро разведется с супругой, но вскоре сообщил о примирении с ней. Осенью прошлого года супруги объявили об окончательном разрыве отношений. Но при этом они до последнего не обращались в суд, чтобы развестись.
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лос-анджелес, отношения, семья, музыка
Шоубиз, Лос-Анджелес, отношения, Семья, Музыка
Солист Imagine Dragons разводится с женой после 12 лет брака

Жена солиста Imagine Dragons Дэна Рейнольдса подала на развод

© AP Photo / Invision/ Omar VegaВыступление группы Imagine Dragons
Выступление группы Imagine Dragons - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Invision/ Omar Vega
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Эйжа Волкман, жена солиста американской поп-рок-группы Imagine Dragons Дэна Рейнольдса подала на развод, сообщает TMZ.
По информации издания, супруга музыканта обратилась в суд 18 апреля в Лос-Анджелесе. Оба пока публично не комментировали эту новость.
Как рассказывают инсайдеры, Рейнольдс некоторое время встречается с другой девушкой.
Рокер женился на Эйже Волкман в 2011 году. У пары родилось четверо детей – три дочери и сын. В 2018-м музыкант признался, что скоро разведется с супругой, но вскоре сообщил о примирении с ней.
Осенью прошлого года супруги объявили об окончательном разрыве отношений. Но при этом они до последнего не обращались в суд, чтобы развестись.
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ШоубизЛос-АнджелесотношенияСемьяМузыка
 
 
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