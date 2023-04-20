https://ria.ru/20230420/resursy-1866614742.html
Путин отметил проблему нехватки финансовых ресурсов в муниципалитетах
Путин отметил проблему нехватки финансовых ресурсов в муниципалитетах - РИА Новости, 20.04.2023
Путин отметил проблему нехватки финансовых ресурсов в муниципалитетах
Не во всех муниципальных образованиях России есть необходимые финансовые ресурсы, но когда там работают неравнодушные и порядочные люди, то именно там... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:19
2023-04-20T14:19
2023-04-20T14:34
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Не во всех муниципальных образованиях России есть необходимые финансовые ресурсы, но когда там работают неравнодушные и порядочные люди, то именно там добиваются эффективного решения возникающих проблем, заявил президент РФ Владимир Путин. "Понимаю, что в вашей работе трудностей хватает, далеко не везде есть необходимые финансовые ресурсы, но когда в муниципальных образованиях трудятся неравнодушные, энергичные, честные, порядочные люди, проявляющие искреннюю заботу о жителях, то именно там и добиваются эффективного решения возникающих проблем", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления. Такой подход к делу, отметил президент, особенно важен при поддержке семей участников специальной военной операции. "Муниципалитетам, их сотрудникам принадлежит особая роль. Необходимо знать нужды и потребности каждой такой семьи", - подчеркнул Путин.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин отметил проблему нехватки финансовых ресурсов в муниципалитетах
Путин: не во всех муниципальных образованиях есть необходимые финансовые ресурсы
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Не во всех муниципальных образованиях России есть необходимые финансовые ресурсы, но когда там работают неравнодушные и порядочные люди, то именно там добиваются эффективного решения возникающих проблем, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Понимаю, что в вашей работе трудностей хватает, далеко не везде есть необходимые финансовые ресурсы, но когда в муниципальных образованиях трудятся неравнодушные, энергичные, честные, порядочные люди, проявляющие искреннюю заботу о жителях, то именно там и добиваются эффективного решения возникающих проблем", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
Такой подход к делу, отметил президент, особенно важен при поддержке семей участников специальной военной операции. "Муниципалитетам, их сотрудникам принадлежит особая роль. Необходимо знать нужды и потребности каждой такой семьи", - подчеркнул Путин.
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