https://ria.ru/20230420/resursy-1866614742.html

Путин отметил проблему нехватки финансовых ресурсов в муниципалитетах

Путин отметил проблему нехватки финансовых ресурсов в муниципалитетах - РИА Новости, 20.04.2023

Путин отметил проблему нехватки финансовых ресурсов в муниципалитетах

Не во всех муниципальных образованиях России есть необходимые финансовые ресурсы, но когда там работают неравнодушные и порядочные люди, то именно там... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T14:19

2023-04-20T14:19

2023-04-20T14:34

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Не во всех муниципальных образованиях России есть необходимые финансовые ресурсы, но когда там работают неравнодушные и порядочные люди, то именно там добиваются эффективного решения возникающих проблем, заявил президент РФ Владимир Путин. "Понимаю, что в вашей работе трудностей хватает, далеко не везде есть необходимые финансовые ресурсы, но когда в муниципальных образованиях трудятся неравнодушные, энергичные, честные, порядочные люди, проявляющие искреннюю заботу о жителях, то именно там и добиваются эффективного решения возникающих проблем", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления. Такой подход к делу, отметил президент, особенно важен при поддержке семей участников специальной военной операции. "Муниципалитетам, их сотрудникам принадлежит особая роль. Необходимо знать нужды и потребности каждой такой семьи", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20230419/vychety-1866363500.html

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общество, россия, владимир путин