https://ria.ru/20230420/resheniya-1866640400.html
Путин отметил важность участия жителей в принятии решений в муниципалитетах
Путин отметил важность участия жителей в принятии решений в муниципалитетах - РИА Новости, 20.04.2023
Путин отметил важность участия жителей в принятии решений в муниципалитетах
Очень важно непосредственное участие жителей в принятии решений на муниципальном уровне, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:14
2023-04-20T15:14
2023-04-20T15:16
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Очень важно непосредственное участие жителей в принятии решений на муниципальном уровне, заявил президент России Владимир Путин. "Цифровизация сама по себе не заменит никаких личных контактов и встреч с людьми, регулярное общение с ними - важнейший фактор повышения взаимопонимания и доверия между гражданами и местной властью. Очень важно непосредственное участие жителей в принятии решений", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления. По его словам, для участия жителей в принятии решений на муниципальном уровне много инструментов, например, голосование за определение приоритетных объектов благоустройства. "Оно проходит в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Растет интерес к проектам инициативного бюджетирования. Надеюсь, что многие сельские жители почувствовали результаты реализации программы комплексного развития сельских территорий", - отметил Путин. Президент добавил, такие проекты и программы способствуют притяжению талантливых людей, формированию новых точек роста, объединению и самореализации граждан, продвижению их инициатив.
https://ria.ru/20230318/krym-1858773305.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин отметил важность участия жителей в принятии решений в муниципалитетах
Путин: важно непосредственное участие жителей в принятии решений на муниципальном уровне
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Очень важно непосредственное участие жителей в принятии решений на муниципальном уровне, заявил президент России Владимир Путин.
"Цифровизация сама по себе не заменит никаких личных контактов и встреч с людьми, регулярное общение с ними - важнейший фактор повышения взаимопонимания и доверия между гражданами и местной властью. Очень важно непосредственное участие жителей в принятии решений", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
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По его словам, для участия жителей в принятии решений на муниципальном уровне много инструментов, например, голосование за определение приоритетных объектов благоустройства. "Оно проходит в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Растет интерес к проектам инициативного бюджетирования. Надеюсь, что многие сельские жители почувствовали результаты реализации программы комплексного развития сельских территорий", - отметил Путин.
Президент добавил, такие проекты и программы способствуют притяжению талантливых людей, формированию новых точек роста, объединению и самореализации граждан, продвижению их инициатив.
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