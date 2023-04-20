https://ria.ru/20230420/resheniya-1866640400.html

Путин отметил важность участия жителей в принятии решений в муниципалитетах

Путин отметил важность участия жителей в принятии решений в муниципалитетах - РИА Новости, 20.04.2023

Путин отметил важность участия жителей в принятии решений в муниципалитетах

Очень важно непосредственное участие жителей в принятии решений на муниципальном уровне, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:14

2023-04-20T15:14

2023-04-20T15:16

россия

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818509405_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_4274959d559700ca56815340e9848133.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Очень важно непосредственное участие жителей в принятии решений на муниципальном уровне, заявил президент России Владимир Путин. "Цифровизация сама по себе не заменит никаких личных контактов и встреч с людьми, регулярное общение с ними - важнейший фактор повышения взаимопонимания и доверия между гражданами и местной властью. Очень важно непосредственное участие жителей в принятии решений", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления. По его словам, для участия жителей в принятии решений на муниципальном уровне много инструментов, например, голосование за определение приоритетных объектов благоустройства. "Оно проходит в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Растет интерес к проектам инициативного бюджетирования. Надеюсь, что многие сельские жители почувствовали результаты реализации программы комплексного развития сельских территорий", - отметил Путин. Президент добавил, такие проекты и программы способствуют притяжению талантливых людей, формированию новых точек роста, объединению и самореализации граждан, продвижению их инициатив.

https://ria.ru/20230318/krym-1858773305.html

https://ria.ru/20221003/volgograd-1821280329.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество