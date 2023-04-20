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Израильский адвокат рассказал о важных изменениях для российских евреев - РИА Новости, 20.04.2023
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Религия
 
18:53 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/repatrianty-1866726608.html
Израильский адвокат рассказал о важных изменениях для российских евреев
Израильский адвокат рассказал о важных изменениях для российских евреев - РИА Новости, 20.04.2023
Израильский адвокат рассказал о важных изменениях для российских евреев
Израильские власти закрыли для граждан России и Белоруссии программу "экспресс-репатриации", которая облегчала иммиграцию в страну, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T18:53
2023-04-20T18:53
религия
израиль
россия
белоруссия
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Израильские власти закрыли для граждан России и Белоруссии программу "экспресс-репатриации", которая облегчала иммиграцию в страну, рассказал РИА Новости израильский иммиграционный адвокат Алекс Зернопольский.Правила для российских и белорусских граждан действовали с марта 2022 года. По ним, все, кто по Закону о Возвращении, имеет право на репатриацию, могли приехать в Израиль и довольно быстро пройти процесс смены статуса с туриста на гражданина. То есть, уже через несколько недель, а иногда и дней, можно было стать обладателем израильского паспорта, получить помощь от государства на адаптацию и право на работу. Однако 16 апреля израильские власти объявили о закрытии программы. Исключение сделали для россиян и белорусов, которые уже находились на территории Израиля до 15 апреля этого года."Самое неприятное, что тысячи потенциальных репатриантов, кто уже готовился к приезду или был занят сбором необходимых документов, оказались в ситуации полного неведения – что теперь делать, куда ехать или не ехать. Главное, что официального объявления не было и многие успели даже пересечь израильскую границу, не зная, что процедура остановлена", - обращает внимание Алекс Зернопольский.Как объяснил адвокат, стандартная, а не экстренная, процедура занимает куда больше времени – от восьми месяцев до полутора лет. И репатриация начинается не со специальных центров, а с обращения в МВД Израиля. Как отметил глава "Адвокатского офиса Алекса Зернопольского", назначить дату посещения министерства заранее, будучи в другой стране, самостоятельно нельзя."В этой неожиданной ситуации важно знать: консульства в Москве, Минске и в других столицах бывшего СССР работают в штатном режиме. Можно пройти консульскую проверку там и далее будет 6 месяцев, чтобы принять для себя решение о времени приезда в Израиль для завершения процесса", - пояснил он.Да и сама стандартная процедура глобально, по его словам, не изменилась, но немного ужесточились требования к оформлению документов.Что важно всегда, где бы ни проходила проверка, - готовность соискателей. Это и грамотно собранный пакет документом, и обладание информацией о том, как нужно проходить собеседование, и что вообще предполагает тот или иной процесс. И смысл поторопиться тоже есть – пока ситуация снова не изменилась", - заключил Зернопольский.
https://ria.ru/20230418/kholokost-1865994174.html
https://ria.ru/20230417/izrail-1865716447.html
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израиль, россия, белоруссия
Религия, Израиль, Россия, Белоруссия
Израильский адвокат рассказал о важных изменениях для российских евреев

Адвокат Алекс Зернопольский: новые правила Израиля затронут всех евреев из РФ и Белоруссии

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкИзраильский флаг у посольства Израиля в Москве
Израильский флаг у посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Израильские власти закрыли для граждан России и Белоруссии программу "экспресс-репатриации", которая облегчала иммиграцию в страну, рассказал РИА Новости израильский иммиграционный адвокат Алекс Зернопольский.

Правила для российских и белорусских граждан действовали с марта 2022 года. По ним, все, кто по Закону о Возвращении, имеет право на репатриацию, могли приехать в Израиль и довольно быстро пройти процесс смены статуса с туриста на гражданина. То есть, уже через несколько недель, а иногда и дней, можно было стать обладателем израильского паспорта, получить помощь от государства на адаптацию и право на работу.
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Однако 16 апреля израильские власти объявили о закрытии программы. Исключение сделали для россиян и белорусов, которые уже находились на территории Израиля до 15 апреля этого года.

"Самое неприятное, что тысячи потенциальных репатриантов, кто уже готовился к приезду или был занят сбором необходимых документов, оказались в ситуации полного неведения – что теперь делать, куда ехать или не ехать. Главное, что официального объявления не было и многие успели даже пересечь израильскую границу, не зная, что процедура остановлена", - обращает внимание Алекс Зернопольский.

Как объяснил адвокат, стандартная, а не экстренная, процедура занимает куда больше времени – от восьми месяцев до полутора лет. И репатриация начинается не со специальных центров, а с обращения в МВД Израиля. Как отметил глава "Адвокатского офиса Алекса Зернопольского", назначить дату посещения министерства заранее, будучи в другой стране, самостоятельно нельзя.
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"В этой неожиданной ситуации важно знать: консульства в Москве, Минске и в других столицах бывшего СССР работают в штатном режиме. Можно пройти консульскую проверку там и далее будет 6 месяцев, чтобы принять для себя решение о времени приезда в Израиль для завершения процесса", - пояснил он.

Да и сама стандартная процедура глобально, по его словам, не изменилась, но немного ужесточились требования к оформлению документов.

Что важно всегда, где бы ни проходила проверка, - готовность соискателей. Это и грамотно собранный пакет документом, и обладание информацией о том, как нужно проходить собеседование, и что вообще предполагает тот или иной процесс. И смысл поторопиться тоже есть – пока ситуация снова не изменилась", - заключил Зернопольский.
 
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