https://ria.ru/20230420/regiony-1866609914.html
Путин призвал позаботиться о жителях новых регионов
Путин призвал позаботиться о жителях новых регионов - РИА Новости, 20.04.2023
Путин призвал позаботиться о жителях новых регионов
Президент России Владимир Путин призвал с теплотой и заботой оказывать необходимую помощь жителям новых регионов РФ при интеграции субъектов в единую систему... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:04
2023-04-20T14:04
2023-04-20T14:41
россия
владимир путин
политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849066051_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_51f939147d491952627b23c64e066fc6.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал с теплотой и заботой оказывать необходимую помощь жителям новых регионов РФ при интеграции субъектов в единую систему публичной власти России."Долгие годы они жили в совершенно других, отличных от российских, условиях и регионального, и муниципального управления, и нужно с теплотой, заботой оказывать вашим коллегам всю необходимую помощь при интеграции новых регионов в единую систему публичной власти России", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230419/regiony-1866437552.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849066051_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_96ada37a7b5aca56a2d553b3d4345ef0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область
Россия, Владимир Путин, Политика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
Путин призвал позаботиться о жителях новых регионов
Путин призвал с теплотой и заботой оказывать необходимую помощь жителям новых регионов
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал с теплотой и заботой оказывать необходимую помощь жителям новых регионов РФ при интеграции субъектов в единую систему публичной власти России.
"Долгие годы они жили в совершенно других, отличных от российских, условиях и регионального, и муниципального управления, и нужно с теплотой, заботой оказывать вашим коллегам всю необходимую помощь при интеграции новых регионов в единую систему публичной власти России", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Путин удивился числу старых отечественных автомобилей в новых регионах