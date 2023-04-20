https://ria.ru/20230420/regiony-1866609914.html

Путин призвал позаботиться о жителях новых регионов

Путин призвал позаботиться о жителях новых регионов - РИА Новости, 20.04.2023

Путин призвал позаботиться о жителях новых регионов

Президент России Владимир Путин призвал с теплотой и заботой оказывать необходимую помощь жителям новых регионов РФ при интеграции субъектов в единую систему... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T14:04

2023-04-20T14:04

2023-04-20T14:41

россия

владимир путин

политика

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал с теплотой и заботой оказывать необходимую помощь жителям новых регионов РФ при интеграции субъектов в единую систему публичной власти России."Долгие годы они жили в совершенно других, отличных от российских, условиях и регионального, и муниципального управления, и нужно с теплотой, заботой оказывать вашим коллегам всю необходимую помощь при интеграции новых регионов в единую систему публичной власти России", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230419/regiony-1866437552.html

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область