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Путин призвал позаботиться о жителях новых регионов - РИА Новости, 20.04.2023
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14:04 20.04.2023 (обновлено: 14:41 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/regiony-1866609914.html
Путин призвал позаботиться о жителях новых регионов
Путин призвал позаботиться о жителях новых регионов - РИА Новости, 20.04.2023
Путин призвал позаботиться о жителях новых регионов
Президент России Владимир Путин призвал с теплотой и заботой оказывать необходимую помощь жителям новых регионов РФ при интеграции субъектов в единую систему... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:04
2023-04-20T14:41
россия
владимир путин
политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал с теплотой и заботой оказывать необходимую помощь жителям новых регионов РФ при интеграции субъектов в единую систему публичной власти России."Долгие годы они жили в совершенно других, отличных от российских, условиях и регионального, и муниципального управления, и нужно с теплотой, заботой оказывать вашим коллегам всю необходимую помощь при интеграции новых регионов в единую систему публичной власти России", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230419/regiony-1866437552.html
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россия, владимир путин, политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область
Россия, Владимир Путин, Политика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
Путин призвал позаботиться о жителях новых регионов

Путин призвал с теплотой и заботой оказывать необходимую помощь жителям новых регионов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал с теплотой и заботой оказывать необходимую помощь жителям новых регионов РФ при интеграции субъектов в единую систему публичной власти России.
"Долгие годы они жили в совершенно других, отличных от российских, условиях и регионального, и муниципального управления, и нужно с теплотой, заботой оказывать вашим коллегам всю необходимую помощь при интеграции новых регионов в единую систему публичной власти России", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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