https://ria.ru/20230420/reabilitatsiya-1866723967.html

В РПЦ предложили реабилитацию пострадавшим в зоне конфликта на Украине

В РПЦ предложили реабилитацию пострадавшим в зоне конфликта на Украине - РИА Новости, 20.04.2023

В РПЦ предложили реабилитацию пострадавшим в зоне конфликта на Украине

Проект реабилитации пострадавших в конфликте с Украиной "Время своих" поможет людям любой национальности и вероисповедания, рассказал настоятель храма святого... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T18:47

2023-04-20T18:47

2023-04-20T18:47

религия

украина

московская область (подмосковье)

россия

александр невский

мгимо

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Проект реабилитации пострадавших в конфликте с Украиной "Время своих" поможет людям любой национальности и вероисповедания, рассказал настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского Патриаршего подворья при МГИМО, духовник социально-патриотического проекта "Время своих" протоиерей Игорь Фомин. "Будем реабилитировать и принимать всех, даже атеистов. Проект можно назвать церковным. Он объединяет всех, кто заинтересован в реабилитации. Нет входного ценза по религиозным предпочтениям", - сказал Фомин на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". По его словам, проект среди прочего сотрудничает с "крупным реабилитационным центром в Подмосковье, у которого большая база для реабилитации и протезирования", в котором "на данный момент находится более 300 человек ежесуточно вместе с семьями". "Совет (как найти человеку на фронте найти мир в душе, преодолеть страх, ненависть, чувство вины – ред.) может быть только один – любовь со стороны близких, родственников, друзей, знакомых. Это состояние, когда человек видит свою нужность. Как только он почувствует себя нужным и любимым, все проходит", - добавил протоиерей. Как отметила руководитель проекта "Время своих" Мария Коровина, если человек нуждается в помощи, он может обратиться в проект, как и его родственники. "Мы будем работать с семьей. Мы будем работать во всех регионах. Нужно межрегиональное взаимодействие. Важно, чтобы война не осталась с человеком навсегда, чтобы человек не погиб там морально, чтобы семья не потеряла своего, который вернулся из-за "ленточки", - сказала Коровина. Она добавила, что среди прочего проект оказывает и юридическую помощь. "Мы оказываем бесплатную помощь всем гражданам Российской федерации. Но не у каждого гражданина на новых территориях есть полисы ОМС. Либо человек не может выехать или сейчас оформить. Без этого сложно оказать помощь, поэтому мы даем и юридическую поддержку, чтобы обеспечить нуждающихся нужным пакетом документов, чтобы потом можно было оказать комплексную помощь", - заключила руководитель проекта. По данным на сайте проекта, "Время своих" – программа реабилитации и социализации участников боевых действий, ополченцев добровольцев, воинов, освобожденных из плена, а также пострадавших жителей новых территорий РФ. Помощь получают также родители погибших военнослужащих. После прохождения первичного лечения в больницах "программа предполагает реабилитацию на базе пансионатов-партнеров по всей России". Программа включает медицинское восстановление в санатории, в том числе протезирование, духовную помощь от военных священников, психологическую реабилитацию и помощь волонтеров, в том числе работу с семьями пострадавших. Проект благотворительный и нуждается в волонтерах и спонсорах.

https://ria.ru/20230413/podarok-1865015661.html

https://ria.ru/20230419/reabilitatsiya-1866428621.html

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украина, московская область (подмосковье), россия, александр невский, мгимо