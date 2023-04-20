https://ria.ru/20230420/ranenie-1866518736.html
В Новой Каховке украинский снайпер ранил рыбака
В Новой Каховке украинский снайпер ранил рыбака - РИА Новости, 20.04.2023
В Новой Каховке украинский снайпер ранил рыбака
Украинский снайпер ранил рыбака из Новой Каховки в Херсонской области, сейчас гражданский в больнице, сообщает пресс-служба администрации города в четверг. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T09:00
2023-04-20T09:00
2023-04-20T09:00
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Украинский снайпер ранил рыбака из Новой Каховки в Херсонской области, сейчас гражданский в больнице, сообщает пресс-служба администрации города в четверг. Накануне Новая Каховка подверглась массированному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск. Один человек погиб, еще двое тяжело ранены. "Снайпер с правого берега подстрелил новокаховчанина, который на лодке пытался половить рыбу на Днепре", - говорится в сообщении. Мужчина с огнестрельным ранением бедра и травматическим шоком доставлен в больницу. В администрации подчеркнули, что мужчину подстрелил украинский военный, а до станции скорой помощи его отвезли российские военнослужащие.
https://ria.ru/20230419/gaubitsa-1866303066.html
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Происшествия
В Новой Каховке украинский снайпер ранил рыбака
В Новой Каховке украинский снайпер ранил мирного жителя, ловившего рыбу на Днепре
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Украинский снайпер ранил рыбака из Новой Каховки в Херсонской области, сейчас гражданский в больнице, сообщает пресс-служба администрации города в четверг.
Накануне Новая Каховка подверглась массированному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск. Один человек погиб, еще двое тяжело ранены.
"Снайпер с правого берега подстрелил новокаховчанина, который на лодке пытался половить рыбу на Днепре", - говорится в сообщении.
Мужчина с огнестрельным ранением бедра и травматическим шоком доставлен в больницу. В администрации подчеркнули, что мужчину подстрелил украинский военный, а до станции скорой помощи его отвезли российские военнослужащие.
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу в Херсонской области