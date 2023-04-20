https://ria.ru/20230420/ranenie-1866518736.html

В Новой Каховке украинский снайпер ранил рыбака

В Новой Каховке украинский снайпер ранил рыбака - РИА Новости, 20.04.2023

В Новой Каховке украинский снайпер ранил рыбака

Украинский снайпер ранил рыбака из Новой Каховки в Херсонской области, сейчас гражданский в больнице, сообщает пресс-служба администрации города в четверг. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T09:00

2023-04-20T09:00

2023-04-20T09:00

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Украинский снайпер ранил рыбака из Новой Каховки в Херсонской области, сейчас гражданский в больнице, сообщает пресс-служба администрации города в четверг. Накануне Новая Каховка подверглась массированному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск. Один человек погиб, еще двое тяжело ранены. "Снайпер с правого берега подстрелил новокаховчанина, который на лодке пытался половить рыбу на Днепре", - говорится в сообщении. Мужчина с огнестрельным ранением бедра и травматическим шоком доставлен в больницу. В администрации подчеркнули, что мужчину подстрелил украинский военный, а до станции скорой помощи его отвезли российские военнослужащие.

https://ria.ru/20230419/gaubitsa-1866303066.html

новая каховка

херсонская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

новая каховка, херсонская область , происшествия