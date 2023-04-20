https://ria.ru/20230420/pvo-1866623439.html
Российские системы ПВО за сутки сбили три украинских дрона
Российские системы ПВО за сутки сбили три украинских дрона - РИА Новости, 20.04.2023
Российские системы ПВО за сутки сбили три украинских дрона
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 3 украинских беспилотника, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:33
2023-04-20T14:33
2023-04-20T14:33
специальная военная операция на украине
россия
кременная
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 3 украинских беспилотника, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Владимировка Донецкой народной республики, Кременная и Куземовка Луганской народной республики", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 411 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3779 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8757 танков и других боевых бронированных машин, 1090 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4626 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9631 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230420/vsu-1866621622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кременная, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кременная, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские системы ПВО за сутки сбили три украинских дрона
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 3 украинских беспилотника, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Владимировка Донецкой народной республики, Кременная и Куземовка Луганской народной республики", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 411 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3779 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8757 танков и других боевых бронированных машин, 1090 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4626 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9631 единица специальной военной автомобильной техники.
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