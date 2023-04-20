https://ria.ru/20230420/pvo-1866623439.html

Российские системы ПВО за сутки сбили три украинских дрона

Российские системы ПВО за сутки сбили три украинских дрона - РИА Новости, 20.04.2023

Российские системы ПВО за сутки сбили три украинских дрона

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 3 украинских беспилотника, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T14:33

2023-04-20T14:33

2023-04-20T14:33

специальная военная операция на украине

россия

кременная

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 3 украинских беспилотника, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Владимировка Донецкой народной республики, Кременная и Куземовка Луганской народной республики", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 411 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3779 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8757 танков и других боевых бронированных машин, 1090 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4626 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9631 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230420/vsu-1866621622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, кременная, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф