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Путин назвал взыскательность надзорных органов оправданной - РИА Новости, 20.04.2023
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15:03 20.04.2023 (обновлено: 15:10 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/putin-1866635073.html
Путин назвал взыскательность надзорных органов оправданной
Путин назвал взыскательность надзорных органов оправданной - РИА Новости, 20.04.2023
Путин назвал взыскательность надзорных органов оправданной
Взыскательность надзорных органов по отношению к муниципалитетам оправдана, потому что они обеспечивают работу организаций высокого риска и в ответе за здоровье РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:03
2023-04-20T15:10
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Взыскательность надзорных органов по отношению к муниципалитетам оправдана, потому что они обеспечивают работу организаций высокого риска и в ответе за здоровье и безопасность людей, сказал президент России Владимир Путин. "Взыскательность надзорных органов часто оправдана, поскольку муниципалитеты обеспечивают работу организаций высокого риска, а там никакого попустительства быть не может, не должно быть. Мы в ответе за здоровье и безопасность людей", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления. При этом глава государства согласился с тем, что контрольно-надзорным органам, прокурорам нужно расширять практику профилактических мер. "Их задача не наказать, а вместе с работниками муниципалитетов устранять проблемы из зоны риска или предотвращать эти риски, обеспечить гражданам безопасность, комфорт, высокое качество услуг", - добавил Путин.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал взыскательность надзорных органов оправданной

Путин назвал взыскательность надзорных органов по отношению к муниципалитетам оправданной

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Взыскательность надзорных органов по отношению к муниципалитетам оправдана, потому что они обеспечивают работу организаций высокого риска и в ответе за здоровье и безопасность людей, сказал президент России Владимир Путин.
"Взыскательность надзорных органов часто оправдана, поскольку муниципалитеты обеспечивают работу организаций высокого риска, а там никакого попустительства быть не может, не должно быть. Мы в ответе за здоровье и безопасность людей", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
При этом глава государства согласился с тем, что контрольно-надзорным органам, прокурорам нужно расширять практику профилактических мер.
"Их задача не наказать, а вместе с работниками муниципалитетов устранять проблемы из зоны риска или предотвращать эти риски, обеспечить гражданам безопасность, комфорт, высокое качество услуг", - добавил Путин.
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