https://ria.ru/20230420/putin-1866517366.html
Заседание Совета по развитию местного самоуправления с участием Путина
Заседание Совета по развитию местного самоуправления с участием Путина - РИА Новости, 20.04.2023
Заседание Совета по развитию местного самоуправления с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T13:57
2023-04-20T13:57
2023-04-20T13:57
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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LIVE: Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления в режиме видеоконференции
LIVE: Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления в режиме видеоконференции
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Заседание Совета по развитию местного самоуправления с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
2023-04-20T13:57
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PT130M04S
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления