https://ria.ru/20230420/psb-1866532235.html

ПСБ поможет в интеграции поставщиков из новых регионов в систему госзакупок

ПСБ поможет в интеграции поставщиков из новых регионов в систему госзакупок - РИА Новости, 20.04.2023

ПСБ поможет в интеграции поставщиков из новых регионов в систему госзакупок

ПСБ готов оказать содействие поставщикам из новых регионов России, заинтересованным участвовать в системе госзакупок, сообщил заместитель председателя ПСБ... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T10:10

2023-04-20T10:10

2023-04-20T10:10

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. ПСБ готов оказать содействие поставщикам из новых регионов России, заинтересованным участвовать в системе госзакупок, сообщил заместитель председателя ПСБ Константин Басманов на пленарном заседании "10 лет контрактной системе" в рамках Форума-выставки "Госзаказ". "В новых регионах сейчас идет активное разворачивание всех государственных сервисов. В рамках форума ПСБ проведет отдельную встречу-круглый стол с поставщиками, в том числе из новых субъектов РФ, которые хотят войти в систему госзакупок. Предприятия там активно интегрируются в российское экономическое пространство и им необходима консультационная поддержка и сопровождение в части действующей нормативно-правовой базы в этой области. Обсудим с предприятиями эти вопросы, по итогам вместе с правительствами новых регионов сформируем перечень предложений - какие нужны переходные меры, чтобы поставщики новых регионов могли участвовать в системе госзакупок, направим предложения в соответствующие законодательные органы", - цитирует слова Басманова пресс-служба ПСБ.Он отметил, что в Российской Федерации накоплен позитивный опыт обмена информацией между участниками финансового рынка. "Прошлый год для системы госзакупок стал испытанием, и система прошла это испытание очень достойно. Меры, которые были приняты в 2022 году в регулировании нормативно-правовой базы, позволили и заказчикам, и поставщикам быстро среагировать на новые вызовы. Объем контрактной деятельности уже во второй половине года очень быстро восстанавливался. Общий объем продаж продуктов в рамках госзаказа без учета ГОЗ (государственного оборонного заказа – ред.) по итогам года вырос на 20 процентов", - сказал Басманов.По его словам, ПСБ продолжает разрабатывать и совершенствовать технологии, цифровые решения, специализированные продукты для обеспечения эффективного сопровождения расчетов по госконтрактам, в том числе кредитно-гарантийные продукты без запроса финансовой отчетности. Как отмечается в сообщении, в заседании также поучаствовали представители органов законодательной и исполнительности власти. Они обсудили перспективы развития контрактной системы для поддержки процессов создания технологического суверенитета, планы регулятора, контролера и оператора Единой информационной системы в сфере закупок, перспективы развития Государственной информационной системы промышленности и наполнения Реестра российской промышленной продукции.

https://ria.ru/20230417/finansirovanie-1865843758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, псб (банк псб), промсвязьбанк