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В Красноярском крае помогут северянам сохранить традиционные ремесла - РИА Новости, 20.04.2023
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11:50 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/promysloviki-1866565487.html
В Красноярском крае помогут северянам сохранить традиционные ремесла
В Красноярском крае помогут северянам сохранить традиционные ремесла - РИА Новости, 20.04.2023
В Красноярском крае помогут северянам сохранить традиционные ремесла
Центры занятости в северных и арктических территориях Красноярского края помогают местным жителям освоить профессию промысловика, найти работу по приобретенной... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:50
2023-04-20T11:50
красноярский край
россия
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КРАСНОЯРСК, 20 апр - РИА Новости. Центры занятости в северных и арктических территориях Красноярского края помогают местным жителям освоить профессию промысловика, найти работу по приобретенной специальности или получить финансовую помощь на открытие собственного бизнеса, сообщается на портале краевого правительства. Отмечается, что центры занятости северных и арктических территорий региона предоставляют для местных жителей полный комплекс услуг и сервисов службы занятости. Специалисты центров помогают северянам выбрать востребованную профессию, организовывают обучение для дальнейшего трудоустройства. Также там помогут подать заявку на обучение по нацпроекту "Демография. "Например, жители поселка Тура могут обучиться профессии "охотник промысловый". В прошлом году такую подготовку прошли десять человек. Пятеро из них обучались под гарантированное трудоустройство в родовую общину "Ямбукан", которая занимается охотой и отловом диких животных, разведением оленей, производством мяса и пищевых субпродуктов. В этом году пройдет обучение на изготовителя изделий пищевых полуфабрикатов, сейчас ведется набор группы. Кроме того, представители северных территорий могут получить финансовую поддержку и открыть собственное дело", - говорится в сообщении. Предприниматель из Туры в Эвенкии Василий Ботулу организовал бизнес по заготовке и реализации продукции охоты и рыболовства и трудоустроил односельчан на свое предприятие. Жители севера могут также получить в центрах занятости информацию о положении на рынке труда, психологическую поддержку, помощь в социальной адаптации, профориентации.
https://ria.ru/20230418/detektory-1866093255.html
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красноярский край, россия
Красноярский край, Россия
В Красноярском крае помогут северянам сохранить традиционные ремесла

Жители северных и арктических зон Красноярского края смогут выучиться на промысловиков

© РИА Новости / Михаил Кухтарев | Перейти в медиабанкЭвенки
Эвенки - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Михаил Кухтарев
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Эвенки. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 20 апр - РИА Новости. Центры занятости в северных и арктических территориях Красноярского края помогают местным жителям освоить профессию промысловика, найти работу по приобретенной специальности или получить финансовую помощь на открытие собственного бизнеса, сообщается на портале краевого правительства.
Отмечается, что центры занятости северных и арктических территорий региона предоставляют для местных жителей полный комплекс услуг и сервисов службы занятости. Специалисты центров помогают северянам выбрать востребованную профессию, организовывают обучение для дальнейшего трудоустройства. Также там помогут подать заявку на обучение по нацпроекту "Демография.
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"Например, жители поселка Тура могут обучиться профессии "охотник промысловый". В прошлом году такую подготовку прошли десять человек. Пятеро из них обучались под гарантированное трудоустройство в родовую общину "Ямбукан", которая занимается охотой и отловом диких животных, разведением оленей, производством мяса и пищевых субпродуктов. В этом году пройдет обучение на изготовителя изделий пищевых полуфабрикатов, сейчас ведется набор группы. Кроме того, представители северных территорий могут получить финансовую поддержку и открыть собственное дело", - говорится в сообщении.
Предприниматель из Туры в Эвенкии Василий Ботулу организовал бизнес по заготовке и реализации продукции охоты и рыболовства и трудоустроил односельчан на свое предприятие.
Жители севера могут также получить в центрах занятости информацию о положении на рынке труда, психологическую поддержку, помощь в социальной адаптации, профориентации.
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