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Польские фермеры протестуют против ввоза продовольствия с Украины - РИА Новости, 20.04.2023
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12:26 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/prodovolstvie-1866578526.html
Польские фермеры протестуют против ввоза продовольствия с Украины
Польские фермеры протестуют против ввоза продовольствия с Украины - РИА Новости, 20.04.2023
Польские фермеры протестуют против ввоза продовольствия с Украины
Польские фермеры на 50 тракторах протестуют против ввоза с Украины продуктов питания, сообщает агентство РАР. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:26
2023-04-20T12:26
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польша
евросоюз
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ВАРШАВА, 20 апр – РИА Новости. Польские фермеры на 50 тракторах протестуют против ввоза с Украины продуктов питания, сообщает агентство РАР. "Колонна из около 50 сельскохозяйственных тракторов движется в четверг по национальной дороге №8 между Зомбковицами Силезскими в Нижней Силезии. Такую форму протеста избрали фермеры из Зомбковицкого района", - говорится в сообщении. Протестующие намерены доехать до Лагевник, повернуть назад и по национальной дороге №8 доехать до Зомбковиц Силезских, уточняет агентство. Ранее сообщалось, что Польша предлагает ЕС запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов питания. Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.
https://ria.ru/20230419/zerno-1866483806.html
https://ria.ru/20230419/produktsiya-1866288103.html
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украина, польша, евросоюз, в мире
Украина, Польша, Евросоюз, В мире
Польские фермеры протестуют против ввоза продовольствия с Украины

РАР: польские фермеры на 50 тракторах протестуют против ввоза с Украины продуктов питания

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 20 апр – РИА Новости. Польские фермеры на 50 тракторах протестуют против ввоза с Украины продуктов питания, сообщает агентство РАР.
"Колонна из около 50 сельскохозяйственных тракторов движется в четверг по национальной дороге №8 между Зомбковицами Силезскими в Нижней Силезии. Такую форму протеста избрали фермеры из Зомбковицкого района", - говорится в сообщении.
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Протестующие намерены доехать до Лагевник, повернуть назад и по национальной дороге №8 доехать до Зомбковиц Силезских, уточняет агентство.
Ранее сообщалось, что Польша предлагает ЕС запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов питания.
Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.
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