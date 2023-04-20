https://ria.ru/20230420/prodovolstvie-1866578526.html
Польские фермеры протестуют против ввоза продовольствия с Украины
Польские фермеры протестуют против ввоза продовольствия с Украины - РИА Новости, 20.04.2023
Польские фермеры протестуют против ввоза продовольствия с Украины
Польские фермеры на 50 тракторах протестуют против ввоза с Украины продуктов питания, сообщает агентство РАР. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:26
2023-04-20T12:26
2023-04-20T12:26
украина
польша
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg
ВАРШАВА, 20 апр – РИА Новости. Польские фермеры на 50 тракторах протестуют против ввоза с Украины продуктов питания, сообщает агентство РАР. "Колонна из около 50 сельскохозяйственных тракторов движется в четверг по национальной дороге №8 между Зомбковицами Силезскими в Нижней Силезии. Такую форму протеста избрали фермеры из Зомбковицкого района", - говорится в сообщении. Протестующие намерены доехать до Лагевник, повернуть назад и по национальной дороге №8 доехать до Зомбковиц Силезских, уточняет агентство. Ранее сообщалось, что Польша предлагает ЕС запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов питания. Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.
https://ria.ru/20230419/zerno-1866483806.html
https://ria.ru/20230419/produktsiya-1866288103.html
украина
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_90dd3264a772f4c64bc9be7e875b03ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, польша, евросоюз, в мире
Украина, Польша, Евросоюз, В мире
Польские фермеры протестуют против ввоза продовольствия с Украины
РАР: польские фермеры на 50 тракторах протестуют против ввоза с Украины продуктов питания