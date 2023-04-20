https://ria.ru/20230420/prodovolstvie-1866578526.html

Польские фермеры протестуют против ввоза продовольствия с Украины

Польские фермеры протестуют против ввоза продовольствия с Украины - РИА Новости, 20.04.2023

Польские фермеры протестуют против ввоза продовольствия с Украины

Польские фермеры на 50 тракторах протестуют против ввоза с Украины продуктов питания, сообщает агентство РАР. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T12:26

2023-04-20T12:26

2023-04-20T12:26

украина

польша

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg

ВАРШАВА, 20 апр – РИА Новости. Польские фермеры на 50 тракторах протестуют против ввоза с Украины продуктов питания, сообщает агентство РАР. "Колонна из около 50 сельскохозяйственных тракторов движется в четверг по национальной дороге №8 между Зомбковицами Силезскими в Нижней Силезии. Такую форму протеста избрали фермеры из Зомбковицкого района", - говорится в сообщении. Протестующие намерены доехать до Лагевник, повернуть назад и по национальной дороге №8 доехать до Зомбковиц Силезских, уточняет агентство. Ранее сообщалось, что Польша предлагает ЕС запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов питания. Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.

https://ria.ru/20230419/zerno-1866483806.html

https://ria.ru/20230419/produktsiya-1866288103.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, польша, евросоюз, в мире