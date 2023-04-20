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Суд отправил в колонию грабителя, убившего пожилых супругов в Подмосковье - РИА Новости, 20.04.2023
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16:35 20.04.2023
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Суд отправил в колонию грабителя, убившего пожилых супругов в Подмосковье
Суд отправил в колонию грабителя, убившего пожилых супругов в Подмосковье - РИА Новости, 20.04.2023
Суд отправил в колонию грабителя, убившего пожилых супругов в Подмосковье
Суд в Московской области приговорил к 20 годам колонии строгого режима мужчину, убившего молотком двух пенсионеров и ограбившего их на 330 тысяч рублей,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:35
2023-04-20T16:35
происшествия
московская область (подмосковье)
московский областной суд
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Суд в Московской области приговорил к 20 годам колонии строгого режима мужчину, убившего молотком двух пенсионеров и ограбившего их на 330 тысяч рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Как было установлено в суде, в августе 2021 года Богданов приехал под Волоколамск на дачу к пенсионерам, у которых ранее выполнял различные работы по хозяйству и пользовался доверием. Злоумышленник несколько раз ударил супругов молотком: 81-летний мужчина скончался на месте, его 84-летняя жена умерла через несколько дней в больнице. Богданов же украл 330 тысяч рублей и скрылся. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального и материального вреда на 1,6 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.
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происшествия, московская область (подмосковье), московский областной суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Московский областной суд
Суд отправил в колонию грабителя, убившего пожилых супругов в Подмосковье

Суд приговорил к 20 годам колонии грабителя, убившего пожилых супругов в Подмосковье

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Московского областного суда
Здание Московского областного суда - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Московского областного суда. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Суд в Московской области приговорил к 20 годам колонии строгого режима мужчину, убившего молотком двух пенсионеров и ограбившего их на 330 тысяч рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«
"Московский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении Виктора Богданова. Он признан виновным в совершении преступлений… убийство, разбой. Суд приговорил Богданова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.", - говорится в сообщении.
Как было установлено в суде, в августе 2021 года Богданов приехал под Волоколамск на дачу к пенсионерам, у которых ранее выполнял различные работы по хозяйству и пользовался доверием. Злоумышленник несколько раз ударил супругов молотком: 81-летний мужчина скончался на месте, его 84-летняя жена умерла через несколько дней в больнице. Богданов же украл 330 тысяч рублей и скрылся.
Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального и материального вреда на 1,6 миллиона рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
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