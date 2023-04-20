https://ria.ru/20230420/prigovor-1866674235.html

Суд отправил в колонию грабителя, убившего пожилых супругов в Подмосковье

Суд отправил в колонию грабителя, убившего пожилых супругов в Подмосковье - РИА Новости, 20.04.2023

Суд отправил в колонию грабителя, убившего пожилых супругов в Подмосковье

Суд в Московской области приговорил к 20 годам колонии строгого режима мужчину, убившего молотком двух пенсионеров и ограбившего их на 330 тысяч рублей,... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T16:35

2023-04-20T16:35

2023-04-20T16:35

происшествия

московская область (подмосковье)

московский областной суд

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Суд в Московской области приговорил к 20 годам колонии строгого режима мужчину, убившего молотком двух пенсионеров и ограбившего их на 330 тысяч рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Как было установлено в суде, в августе 2021 года Богданов приехал под Волоколамск на дачу к пенсионерам, у которых ранее выполнял различные работы по хозяйству и пользовался доверием. Злоумышленник несколько раз ударил супругов молотком: 81-летний мужчина скончался на месте, его 84-летняя жена умерла через несколько дней в больнице. Богданов же украл 330 тысяч рублей и скрылся. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального и материального вреда на 1,6 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20230418/karandash-1866128021.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), московский областной суд