https://ria.ru/20230420/prigovor-1866674235.html
Суд отправил в колонию грабителя, убившего пожилых супругов в Подмосковье
Суд отправил в колонию грабителя, убившего пожилых супругов в Подмосковье - РИА Новости, 20.04.2023
Суд отправил в колонию грабителя, убившего пожилых супругов в Подмосковье
Суд в Московской области приговорил к 20 годам колонии строгого режима мужчину, убившего молотком двух пенсионеров и ограбившего их на 330 тысяч рублей,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:35
2023-04-20T16:35
2023-04-20T16:35
происшествия
московская область (подмосковье)
московский областной суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594939191_0:124:3072:1852_1920x0_80_0_0_1f29c708625849da0e485049b043782c.jpg
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Суд в Московской области приговорил к 20 годам колонии строгого режима мужчину, убившего молотком двух пенсионеров и ограбившего их на 330 тысяч рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Как было установлено в суде, в августе 2021 года Богданов приехал под Волоколамск на дачу к пенсионерам, у которых ранее выполнял различные работы по хозяйству и пользовался доверием. Злоумышленник несколько раз ударил супругов молотком: 81-летний мужчина скончался на месте, его 84-летняя жена умерла через несколько дней в больнице. Богданов же украл 330 тысяч рублей и скрылся. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального и материального вреда на 1,6 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20230418/karandash-1866128021.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594939191_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_393b8d0bd26971c62b52bb38e833f7a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), московский областной суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Московский областной суд
Суд отправил в колонию грабителя, убившего пожилых супругов в Подмосковье
Суд приговорил к 20 годам колонии грабителя, убившего пожилых супругов в Подмосковье