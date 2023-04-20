Рейтинг@Mail.ru
Отсутствие приглашения в НАТО не поймут на Украине и в ЕС, заявил Зеленский - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:29 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/priglashenie-1866768128.html
Отсутствие приглашения в НАТО не поймут на Украине и в ЕС, заявил Зеленский
Отсутствие приглашения в НАТО не поймут на Украине и в ЕС, заявил Зеленский - РИА Новости, 20.04.2023
Отсутствие приглашения в НАТО не поймут на Украине и в ЕС, заявил Зеленский
На Украине, в Европе и странах НАТО "не поймут" руководство альянса, если Киев не получит приглашения вступить в блок на саммите в Вильнюсе, намеченном на 11-12 РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T23:29
2023-04-20T23:29
в мире
украина
киев
вильнюс
дмитрий кулеба
владимир зеленский
нато
джейк салливан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866643037_0:81:3072:1809_1920x0_80_0_0_c8ae71c42317f261adcf39f9d6403cf8.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. На Украине, в Европе и странах НАТО "не поймут" руководство альянса, если Киев не получит приглашения вступить в блок на саммите в Вильнюсе, намеченном на 11-12 июля, заявил Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. "Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение Украины в альянс", - сказал Зеленский. По его словам, Украина сделала все, чтобы ее заявка была удовлетворена. "Сложно сказать, чей вклад в европейскую и евроатлантическую безопасность больше, чем у наших воинов", - добавил Зеленский. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс. В конце сентября 2022 года Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230420/zelenskiy-1866674922.html
https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html
украина
киев
вильнюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866643037_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e63522cf4ebe097481f8f916239c50a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, вильнюс, дмитрий кулеба, владимир зеленский, нато, джейк салливан
В мире, Украина, Киев, Вильнюс, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, НАТО, Джейк Салливан
Отсутствие приглашения в НАТО не поймут на Украине и в ЕС, заявил Зеленский

Зеленский: отсутствие приглашения в НАТО не поймут на Украине, в ЕС и самом альянсе

© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. На Украине, в Европе и странах НАТО "не поймут" руководство альянса, если Киев не получит приглашения вступить в блок на саммите в Вильнюсе, намеченном на 11-12 июля, заявил Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
"Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение Украины в альянс", - сказал Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
"Никто не ожидал". В США Зеленского призвали готовиться к новым потерям
Вчера, 16:37
По его словам, Украина сделала все, чтобы ее заявка была удовлетворена.
"Сложно сказать, чей вклад в европейскую и евроатлантическую безопасность больше, чем у наших воинов", - добавил Зеленский.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс.
В конце сентября 2022 года Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Церемония поднятия флага Финляндии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Им это не НАТО. Почему Украина не Финляндия и никогда ей не станет
6 апреля, 08:00
 
В миреУкраинаКиевВильнюсДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийНАТОДжейк Салливан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала