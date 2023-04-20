https://ria.ru/20230420/priglashenie-1866768128.html

Отсутствие приглашения в НАТО не поймут на Украине и в ЕС, заявил Зеленский

Отсутствие приглашения в НАТО не поймут на Украине и в ЕС, заявил Зеленский - РИА Новости, 20.04.2023

Отсутствие приглашения в НАТО не поймут на Украине и в ЕС, заявил Зеленский

На Украине, в Европе и странах НАТО "не поймут" руководство альянса, если Киев не получит приглашения вступить в блок на саммите в Вильнюсе, намеченном на 11-12 РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T23:29

2023-04-20T23:29

2023-04-20T23:29

в мире

украина

киев

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дмитрий кулеба

владимир зеленский

нато

джейк салливан

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. На Украине, в Европе и странах НАТО "не поймут" руководство альянса, если Киев не получит приглашения вступить в блок на саммите в Вильнюсе, намеченном на 11-12 июля, заявил Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. "Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение Украины в альянс", - сказал Зеленский. По его словам, Украина сделала все, чтобы ее заявка была удовлетворена. "Сложно сказать, чей вклад в европейскую и евроатлантическую безопасность больше, чем у наших воинов", - добавил Зеленский. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс. В конце сентября 2022 года Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230420/zelenskiy-1866674922.html

https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html

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в мире, украина, киев, вильнюс, дмитрий кулеба, владимир зеленский, нато, джейк салливан