Отсутствие приглашения в НАТО не поймут на Украине и в ЕС, заявил Зеленский
Зеленский: отсутствие приглашения в НАТО не поймут на Украине, в ЕС и самом альянсе
© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. На Украине, в Европе и странах НАТО "не поймут" руководство альянса, если Киев не получит приглашения вступить в блок на саммите в Вильнюсе, намеченном на 11-12 июля, заявил Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
"Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение Украины в альянс", - сказал Зеленский.
По его словам, Украина сделала все, чтобы ее заявка была удовлетворена.
"Сложно сказать, чей вклад в европейскую и евроатлантическую безопасность больше, чем у наших воинов", - добавил Зеленский.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс.
В конце сентября 2022 года Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.