В Ростове-на-Дону открылся конкурс на лучшего молодого педагога юга России
В Ростове-на-Дону открылся конкурс "Лучший молодой преподаватель юга России 2023"
© iStock.com / NikadaУрок в школе
© iStock.com / Nikada
Урок в школе . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр - РИА Новости. Межрегиональный инновационный конкурс "Лучший молодой преподаватель юга России 2023" открылся в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области.
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"Сегодня, 20 апреля, в Ростовском государственном экономическом университете состоялось торжественное открытие межрегионального инновационного конкурса "Лучший молодой преподаватель юга России 2023", - говорится в сообщении.
По замыслу организаторов, конкурс позволит выявить наиболее квалифицированных и инициативных молодых преподавателей, работающих в авангарде образовательных технологий и профессиональных компетенций, обладающих умением ярко и увлекательно доносить до студентов сложную информацию.
"Молодые преподаватели генерируют новые идеи, планы, свежие и нестандартные решения, способны видеть и использовать современные возможности, адаптироваться к нововведениям в быстро меняющемся мире цифровых технологий. Важнейшая задача преподавателя и наставника - мотивировать студентов к получению знаний и умений, научить работать с информацией и находить правильные ответы, а также грамотно выбирать стратегию на пути к достижению поставленной цели", - сказал на открытии первый замгубернатора региона Игорь Гуськов.
Конкурс состоит из двух этапов. Заочный проходил с 1 по 31 марта, очный продлится два дня – 20-21 апреля. После отбора претендентов выявлены 32 финалиста-участника очного этапа. Это молодые преподаватели из Ростовской, Волгоградской, Орловской, Кемеровской областей, Краснодарского края, Дагестана, Донецкой и Луганской Народных Республик. Участники очного этапа представят на конкурсе 14 вузов.
Финалисты перед экспертным сообществом будут выступать в TED-формате, демонстрируя умения креативно, качественно и доступно подавать учебный материал. Конкурс проходит по четырем направлениям: "Информационные технологии", "Экономика и управление", "Социальные науки и право" и "Гуманитарные и педагогические науки". Также будет объявлен победитель в номинации "Лучший молодой преподаватель по мнению студентов". Призовой фонд конкурса составляет 200 тысяч рублей.