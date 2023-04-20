https://ria.ru/20230420/pozhar-1866752117.html

В Брянской области при пожаре погибли трое детей

В Брянской области при пожаре погибли трое детей - РИА Новости, 20.04.2023

В Брянской области при пожаре погибли трое детей

Трое малолетних детей погибли на пожаре в Брянской области, следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУСК. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T21:02

2023-04-20T21:02

2023-04-20T21:02

происшествия

брянская область

карачевский район

следственный комитет россии (ск рф)

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БЕЛГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Трое малолетних детей погибли на пожаре в Брянской области, следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУСК. "Вечером 20 апреля 2023 года в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области поступило сообщение о возгорании жилого дома по улице Школьной в селе Бошино Карачевского района Брянской области. После ликвидации открытого горения на месте происшествия обнаружены тела троих малолетних детей, проживавших в доме", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Уточняется, что по данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. "Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя регионального следственного управления", - информирует управление.

https://ria.ru/20221118/pozhary-1832403277.html

брянская область

карачевский район

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происшествия, брянская область, карачевский район, следственный комитет россии (ск рф)