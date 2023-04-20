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В Брянской области при пожаре погибли трое детей - РИА Новости, 20.04.2023
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21:02 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/pozhar-1866752117.html
В Брянской области при пожаре погибли трое детей
В Брянской области при пожаре погибли трое детей - РИА Новости, 20.04.2023
В Брянской области при пожаре погибли трое детей
Трое малолетних детей погибли на пожаре в Брянской области, следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУСК. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T21:02
2023-04-20T21:02
происшествия
брянская область
карачевский район
следственный комитет россии (ск рф)
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БЕЛГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Трое малолетних детей погибли на пожаре в Брянской области, следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУСК. "Вечером 20 апреля 2023 года в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области поступило сообщение о возгорании жилого дома по улице Школьной в селе Бошино Карачевского района Брянской области. После ликвидации открытого горения на месте происшествия обнаружены тела троих малолетних детей, проживавших в доме", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Уточняется, что по данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. "Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя регионального следственного управления", - информирует управление.
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происшествия, брянская область, карачевский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянская область, Карачевский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Брянской области при пожаре погибли трое детей

В Брянской области при пожаре в жилом доме погибли трое маленьких детей

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС
Сотрудник пожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник пожарной службы МЧС. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Трое малолетних детей погибли на пожаре в Брянской области, следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУСК.
"Вечером 20 апреля 2023 года в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области поступило сообщение о возгорании жилого дома по улице Школьной в селе Бошино Карачевского района Брянской области. После ликвидации открытого горения на месте происшествия обнаружены тела троих малолетних детей, проживавших в доме", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что по данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
"Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя регионального следственного управления", - информирует управление.
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ПроисшествияБрянская областьКарачевский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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