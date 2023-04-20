https://ria.ru/20230420/pozhar-1866752117.html
В Брянской области при пожаре погибли трое детей
В Брянской области при пожаре погибли трое детей - РИА Новости, 20.04.2023
В Брянской области при пожаре погибли трое детей
Трое малолетних детей погибли на пожаре в Брянской области, следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУСК. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T21:02
2023-04-20T21:02
2023-04-20T21:02
происшествия
брянская область
карачевский район
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841756781_0:201:1926:1284_1920x0_80_0_0_58ab714627ae55ff6fdcb7c94e4ab586.jpg
БЕЛГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Трое малолетних детей погибли на пожаре в Брянской области, следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУСК. "Вечером 20 апреля 2023 года в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области поступило сообщение о возгорании жилого дома по улице Школьной в селе Бошино Карачевского района Брянской области. После ликвидации открытого горения на месте происшествия обнаружены тела троих малолетних детей, проживавших в доме", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Уточняется, что по данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. "Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя регионального следственного управления", - информирует управление.
https://ria.ru/20221118/pozhary-1832403277.html
брянская область
карачевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841756781_125:0:1837:1284_1920x0_80_0_0_6b50e8ed881213fbe3ce465a0b4d677b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, карачевский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянская область, Карачевский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Брянской области при пожаре погибли трое детей
В Брянской области при пожаре в жилом доме погибли трое маленьких детей