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В Курганской области произошел крупный пожар в СНТ - РИА Новости, 20.04.2023
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20:44 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/pozhar-1866747606.html
В Курганской области произошел крупный пожар в СНТ
В Курганской области произошел крупный пожар в СНТ - РИА Новости, 20.04.2023
В Курганской области произошел крупный пожар в СНТ
Четыре дачных дома и семь надворных построек сгорели в четверг в садовом товариществе "Пищевик" в Курганской области, площадь ландшафтного пожара составила один РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T20:44
2023-04-20T20:44
происшествия
курганская область
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр - РИА Новости. Четыре дачных дома и семь надворных построек сгорели в четверг в садовом товариществе "Пищевик" в Курганской области, площадь ландшафтного пожара составила один гектар, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. По данным пресс-центра, сообщение о возгорании в СНТ "Пищевик" в Кургане поступило в 18.00 (16.00 мск). "Пожар локализован в 19.47 (17.47 мск)…, в 20.35 (18.35 мск) открытое горение было ликвидировано. Огнем повреждены четыре дачных дома и семь надворных построек на общей площади 500 квадратных метров. Площадь ландшафтного пожара составляет 1 гектар", - говорится в сообщении. Борьбу с огнем вели 47 человек и 11 единиц техники, информации о пострадавших не поступало, уточняется в сообщении.
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происшествия, курганская область, россия, курган
Происшествия, Курганская область, Россия, Курган
В Курганской области произошел крупный пожар в СНТ

В СНТ в Курганской области сгорели четыре дачных дома и семь построек

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПал сухой травы
Пал сухой травы - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр - РИА Новости. Четыре дачных дома и семь надворных построек сгорели в четверг в садовом товариществе "Пищевик" в Курганской области, площадь ландшафтного пожара составила один гектар, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
По данным пресс-центра, сообщение о возгорании в СНТ "Пищевик" в Кургане поступило в 18.00 (16.00 мск).
"Пожар локализован в 19.47 (17.47 мск)…, в 20.35 (18.35 мск) открытое горение было ликвидировано. Огнем повреждены четыре дачных дома и семь надворных построек на общей площади 500 квадратных метров. Площадь ландшафтного пожара составляет 1 гектар", - говорится в сообщении.
Борьбу с огнем вели 47 человек и 11 единиц техники, информации о пострадавших не поступало, уточняется в сообщении.
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