https://ria.ru/20230420/pozhar-1866708699.html

В Зеленограде загорелся цех завода "Квант"

В Зеленограде загорелся цех завода "Квант" - РИА Новости, 20.04.2023

В Зеленограде загорелся цех завода "Квант"

Трехэтажное производственно-складское здание загорелось на площади 200 квадратных метров в Зеленограде, пожар удалось потушить, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T18:00

2023-04-20T18:00

2023-04-20T18:03

происшествия

зеленоград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Трехэтажное производственно-складское здание загорелось на площади 200 квадратных метров в Зеленограде, пожар удалось потушить, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "В 16.24 поступило сообщение о пожаре на площади 200 квадратных метров по адресу: улица Конструктора Гуськова, дом 2, строение 1", - сказал собеседник агентства. По его словам, очаг возгорания находился на втором этаже 3-этажного производственно-складского здания. До прибытия спасателей люди из здания самостоятельно эвакуировались. "В 17.16 возгорание локализовано, в 17.21 - полностью ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало", - заключил представитель ведомства. Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, пожар произошел в цехе по изготовлению электроприборов завода "Квант".

https://ria.ru/20230420/pozhar-1866584311.html

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происшествия, зеленоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия