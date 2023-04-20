https://ria.ru/20230420/pozhar-1866584311.html

В Калининграде загорелся склад

В Калининграде загорелся склад - РИА Новости, 20.04.2023

В Калининграде загорелся склад

Здание склада загорелось в Калининграде на площади порядка 1,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T12:44

2023-04-20T12:44

2023-04-20T13:15

происшествия

калининград

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Здание склада загорелось в Калининграде на площади порядка 1,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Загорелось складское одноэтажное здание из сэндвич-панелей на площади 1200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Горящий склад находится на улице Гагарина. К ликвидации пожара привлечены 47 человек и девять единиц техники.

https://ria.ru/20230420/gorenie-1866498411.html

калининград

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, калининград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)