https://ria.ru/20230420/pozhar-1866584311.html
В Калининграде загорелся склад
В Калининграде загорелся склад - РИА Новости, 20.04.2023
В Калининграде загорелся склад
Здание склада загорелось в Калининграде на площади порядка 1,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:44
2023-04-20T12:44
2023-04-20T13:15
происшествия
калининград
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Здание склада загорелось в Калининграде на площади порядка 1,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Загорелось складское одноэтажное здание из сэндвич-панелей на площади 1200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Горящий склад находится на улице Гагарина. К ликвидации пожара привлечены 47 человек и девять единиц техники.
https://ria.ru/20230420/gorenie-1866498411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калининград, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Калининграде загорелся склад
В Калининграде загорелся одноэтажный склад на площади около 1,2 тысячи квадратных метров