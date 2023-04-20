https://ria.ru/20230420/pozdravlenie-1866619665.html

Путин поздравил всех причастных с днем местного самоуправления

Путин поздравил всех причастных с днем местного самоуправления - РИА Новости, 20.04.2023

Путин поздравил всех причастных с днем местного самоуправления

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех причастных с днем местного самоуправления и заметил, что значимость труда сотрудников, работающих в муниципальных... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T14:25

2023-04-20T14:25

2023-04-20T14:25

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил всех причастных с днем местного самоуправления и заметил, что значимость труда сотрудников, работающих в муниципальных образованиях России, невозможно переоценить. "Мы проводим наш совета накануне Дня местного самоуправления. Поздравляю вас с этим праздником. И, конечно, всех сотрудников, работающих в муниципальных образованиях нашей огромной страны, в городах, районах, округах, поселениях. Значимость вашего труда, как в таких случаях говорят, невозможно переоценить, ведь именно вы находитесь ближе всего к людям и, по большому счету, являетесь ключевыми представителями всей системы публичной власти", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления. Именно к этим людям, отметил президент, "прежде всего, люди и обращаются со своими нуждами и со своими проблемами". "И от вас ждут не только их оперативного решения, но и внимательного, доброжелательного отношения к своим инициативам и просьбам", - добавил он.

https://ria.ru/20230420/slova-1866586704.html

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общество, россия, владимир путин