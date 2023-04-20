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Киев потерял 470 военных на Донецком направлении
Киев потерял 470 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 20.04.2023
Киев потерял 470 военных на Донецком направлении
Общие потери украинской армии за сутки на Донецком направлении составили до 470 украинских военнослужащих и наемников, 20 единиц техники, а также склад с... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:30
2023-04-20T14:30
2023-04-20T15:08
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Общие потери украинской армии за сутки на Донецком направлении составили до 470 украинских военнослужащих и наемников, 20 единиц техники, а также склад с боеприпасами, сообщили в четверг в Минобороны России.По данным ведомства, за прошедшие сутки авиация для поддержки действий "штурмовиков" совершила 10 самолетовылетов. В свою очередь артиллеристы "Южной" группировки войск выполнили 64 огневые задачи."В результате ударов поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Красное и Ступочки Донецкой народной республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 470 украинских военнослужащих и наемников, три танка, пять боевых машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Водяного в ДНР уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады украинской армии.Штурмовые отряды при поддержке ВДВ и сил "Южной" группировки войск ВС РФ продолжают уничтожение группировки украинских войск в западной части Артемовска, также сообщили в Минобороны России."На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника в западной части города Артемовск", - говорится в сообщении.В свою очередь Воздушно-десантные войска и артиллерия "Южной" группировки войск оказывают поддержку штурмовым отрядам при овладении городом и пресекают попытки противника контратаковать на флангах и перебросить резервы.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Киев потерял 470 военных на Донецком направлении
Минобороны России: Киев потерял до 470 военных на Донецком направлении