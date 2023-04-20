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Глава Минфина США заявила, что США готовы вводить новые санкции против КНР
Глава Минфина США заявила, что США готовы вводить новые санкции против КНР - РИА Новости, 20.04.2023
Глава Минфина США заявила, что США готовы вводить новые санкции против КНР
США готовы вводить новые санкции против Китая, но не стремятся к полному экономическому размежеванию с ним, понимая, что это станет катастрофой для обеих стран, РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T18:22
2023-04-20T18:22
2023-04-20T18:22
в мире
цены на нефть
китай
сша
россия
джанет йеллен
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ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. США готовы вводить новые санкции против Китая, но не стремятся к полному экономическому размежеванию с ним, понимая, что это станет катастрофой для обеих стран, заявила министр финансов Джанет Йеллен. Американская администрация, по ее словам, намерена применять рестрикции для защиты собственных критических технологий, в ответ на нарушения прав человека или в случае нарушения оказания поддержки России в конфликте на Украине. "США постоят за себя, когда на кону наши жизненно важные интересы. Но мы не стремимся к размежеванию нашей экономики с китайской. Полное размежевание наших экономик стало бы катастрофой для обеих стран, дестабилизировало остальной мир", - сказала Йеллен. Она отметила глубокую интеграцию экономик США и Китая с ежегодным товарооборотом в 700 миллиардов долларов. Йеллен заявила при этом, что США будут при необходимости предпринимать "узконаправленные действия", чтобы не позволить властям Китая получить доступ к "определенным технологиям. По словам министра, такие рестрикции, которые уже применяются, продиктованы соображениями национальной безопасности и не имеют своей целью подорвать китайскую экономику. Она вновь пригрозила Китаю "тяжелыми последствиями", если тот будет оказывать содействие России в конфликте на Украине. "Мы продолжим чрезвычайно ясно доносить позицию США до Пекина и компаний в его юрисдикции. Последствия любых нарушений будут тяжелыми", - сказала Йеллен.
https://ria.ru/20230418/kitay-1866178375.html
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в мире, цены на нефть, китай, сша, россия, джанет йеллен
В мире, Цены на нефть, Китай, США, Россия, Джанет Йеллен
Глава Минфина США заявила, что США готовы вводить новые санкции против КНР
Глава Минфина США Йеллен заявила, что Вашингтон готов к новым санкциям против Пекина
ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. США готовы вводить новые санкции против Китая, но не стремятся к полному экономическому размежеванию с ним, понимая, что это станет катастрофой для обеих стран, заявила министр финансов Джанет Йеллен.
Американская администрация, по ее словам, намерена применять рестрикции для защиты собственных критических технологий, в ответ на нарушения прав человека или в случае нарушения оказания поддержки России
в конфликте на Украине
.
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"США постоят за себя, когда на кону наши жизненно важные интересы. Но мы не стремимся к размежеванию нашей экономики с китайской. Полное размежевание наших экономик стало бы катастрофой для обеих стран, дестабилизировало остальной мир", - сказала Йеллен.
Она отметила глубокую интеграцию экономик США и Китая с ежегодным товарооборотом в 700 миллиардов долларов.
Йеллен заявила при этом, что США будут при необходимости предпринимать "узконаправленные действия", чтобы не позволить властям Китая получить доступ к "определенным технологиям. По словам министра, такие рестрикции, которые уже применяются, продиктованы соображениями национальной безопасности и не имеют своей целью подорвать китайскую экономику.
Она вновь пригрозила Китаю "тяжелыми последствиями", если тот будет оказывать содействие России в конфликте на Украине. "Мы продолжим чрезвычайно ясно доносить позицию США до Пекина
и компаний в его юрисдикции. Последствия любых нарушений будут тяжелыми", - сказала Йеллен.
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