https://ria.ru/20230420/pormturizm-1866580282.html

В России резко вырос интерес к промышленному туризму

В России резко вырос интерес к промышленному туризму - РИА Новости, 20.04.2023

В России резко вырос интерес к промышленному туризму

Интерес к промышленному туризму в России резко вырос: по итогам 2022 года в три раза, до 800 тысяч туристов, в этом году ожидается рост его популярности еще в... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T13:22

2023-04-20T13:22

2023-04-20T13:22

туризм

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туризм

туристы

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Интерес к промышленному туризму в России резко вырос: по итогам 2022 года в три раза, до 800 тысяч туристов, в этом году ожидается рост его популярности еще в 1,5 раза, сообщил замглавы Минпромторга Алексей Беспрозванных. "Касаемо интереса к промышленному туризму — по итогам прошлого года интерес в три раза вырос. И это понятно, потому что, во-первых, внутренний туризм у нас вырос и интересно путешественникам посмотреть, как производится та или иная продукция. Когда предприятие открывает дверь — это очень здорово", — сказал он в ходе пленарного заседания по подведению итогов Акселератора АСИ по развитию промышленного туризма. "У нас с каждым годом развивается это направление, и хочу сказать, что при вовлеченности целевой аудитории 800 тысяч в 2022 году, в этом году ждем где-то в 1,5 раза больше, потому что количество участников у нас выросло значительно", — добавил он. При этом замминистра уточнил, что самой большой популярностью у туристов пользуются предприятия пищевой промышленности (24 процента), следом идут: легкая промышленность (13), машиностроение (12), металлургия и добывающая промышленность (по семь процентов), а также технопарки и индустриальные парки.

https://ria.ru/20230420/norilsk-1866296534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), агентство стратегических инициатив (аси)