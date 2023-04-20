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В Госдуме призвали власти США признать свое поражение на Украине
В Госдуме призвали власти США признать свое поражение на Украине - РИА Новости, 20.04.2023
В Госдуме призвали власти США признать свое поражение на Украине
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти США признать свое поражение на Украине и перестать спонсировать киевский режим. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T09:50
2023-04-20T09:50
2023-04-20T09:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти США признать свое поражение на Украине и перестать спонсировать киевский режим. Ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов. "США из-за страха перед надуманной угрозой и своей оголтелой русофобской политики продолжают спонсировать киевский режим, вбрасывая десятки миллиардов долларов, вместо того, чтобы признать свое поражение на украинском плацдарме", - сказал РИА Новости Шеремет. По его мнению, США мешает признать очевидное "синдром глобализма". "Сегодня из-за своего синдрома они попросту не в состоянии адекватно оценить обстановку и признать свое поражение. Для них сегодня Украина стала вторым Афганистаном, территорией сродни черной дыре, обрамленной коррупцией, которая способна поглотить и уничтожить даже хваленый и до неприличия раздутый американский потенциал, за короткое время оставив их без штанов и возможности уже самим сохраниться в своих же территориальных границах и сферах международного влияния", - подчеркнул депутат. По его словам, сегодня можно говорить о начале исторического процесса заката искусственно созданной молодой империи в лице США, руками своих же недальновидных политиков. "Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Пытаясь вырыть яму России, они сами в нее и угодили", - подчеркнул депутат.
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в мире, сша, михаил шеремет, госдума рф
В мире, США, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме призвали власти США признать свое поражение на Украине
Депутат Шеремет: синдром глобализма мешает США признать свое поражение на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти США признать свое поражение на Украине и перестать спонсировать киевский режим.
Ранее Пентагон
объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов.
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"США из-за страха перед надуманной угрозой и своей оголтелой русофобской политики продолжают спонсировать киевский режим, вбрасывая десятки миллиардов долларов, вместо того, чтобы признать свое поражение на украинском плацдарме", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его мнению, США мешает признать очевидное "синдром глобализма".
"Сегодня из-за своего синдрома они попросту не в состоянии адекватно оценить обстановку и признать свое поражение. Для них сегодня Украина стала вторым Афганистаном
, территорией сродни черной дыре, обрамленной коррупцией, которая способна поглотить и уничтожить даже хваленый и до неприличия раздутый американский потенциал, за короткое время оставив их без штанов и возможности уже самим сохраниться в своих же территориальных границах и сферах международного влияния", - подчеркнул депутат.
По его словам, сегодня можно говорить о начале исторического процесса заката искусственно созданной молодой империи в лице США, руками своих же недальновидных политиков.
"Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Пытаясь вырыть яму России
, они сами в нее и угодили", - подчеркнул депутат.
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