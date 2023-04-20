https://ria.ru/20230420/porazhenie-1866527661.html

В Госдуме призвали власти США признать свое поражение на Украине

В Госдуме призвали власти США признать свое поражение на Украине - РИА Новости, 20.04.2023

В Госдуме призвали власти США признать свое поражение на Украине

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти США признать свое поражение на Украине и перестать спонсировать киевский режим. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T09:50

2023-04-20T09:50

2023-04-20T09:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти США признать свое поражение на Украине и перестать спонсировать киевский режим. Ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов. "США из-за страха перед надуманной угрозой и своей оголтелой русофобской политики продолжают спонсировать киевский режим, вбрасывая десятки миллиардов долларов, вместо того, чтобы признать свое поражение на украинском плацдарме", - сказал РИА Новости Шеремет. По его мнению, США мешает признать очевидное "синдром глобализма". "Сегодня из-за своего синдрома они попросту не в состоянии адекватно оценить обстановку и признать свое поражение. Для них сегодня Украина стала вторым Афганистаном, территорией сродни черной дыре, обрамленной коррупцией, которая способна поглотить и уничтожить даже хваленый и до неприличия раздутый американский потенциал, за короткое время оставив их без штанов и возможности уже самим сохраниться в своих же территориальных границах и сферах международного влияния", - подчеркнул депутат. По его словам, сегодня можно говорить о начале исторического процесса заката искусственно созданной молодой империи в лице США, руками своих же недальновидных политиков. "Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Пытаясь вырыть яму России, они сами в нее и угодили", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20230420/avantryura-1866506346.html

https://ria.ru/20230420/protivostoyanie-1866501318.html

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в мире, сша, михаил шеремет, госдума рф