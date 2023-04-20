Петр Бирюков: половодье в столичном регионе пройдено штатно
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Половодье в столичном регионе пройдено штатно, все водохранилища заполнены до плановых отметок, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"Заключительная фаза весеннего половодья завершена, на всей водосборной территории наблюдается снижение уровня рек, поэтому гидротехнические сооружения переходят на обычный режим работы. Все 15 водохранилищ заполнены до плановых отметок, что позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение города", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Заммэра отметил, что на сегодняшний день водохранилища наполнены примерно на 87% от общего объема.
"К прохождению половодья городские службы подготовились заранее, в частности, был утвержден регламент взаимодействия, в ТиНАО проведены масштабные противопаводковые учения. В преддверии прохождения паводка и половодья был реализован комплекс подготовительных мероприятий, в частности, проведены работы на водохранилищах и гидроузлах, организована снегосъемка для оценки параметров снежного покрова", – подчеркнул Бирюков.