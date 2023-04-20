https://ria.ru/20230420/polovode-1866587078.html

Петр Бирюков: половодье в столичном регионе пройдено штатно

Петр Бирюков: половодье в столичном регионе пройдено штатно - РИА Новости, 20.04.2023

Петр Бирюков: половодье в столичном регионе пройдено штатно

Половодье в столичном регионе пройдено штатно, все водохранилища заполнены до плановых отметок, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T12:55

2023-04-20T12:55

2023-04-20T12:55

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москва

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Половодье в столичном регионе пройдено штатно, все водохранилища заполнены до плановых отметок, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра отметил, что на сегодняшний день водохранилища наполнены примерно на 87% от общего объема. "К прохождению половодья городские службы подготовились заранее, в частности, был утвержден регламент взаимодействия, в ТиНАО проведены масштабные противопаводковые учения. В преддверии прохождения паводка и половодья был реализован комплекс подготовительных мероприятий, в частности, проведены работы на водохранилищах и гидроузлах, организована снегосъемка для оценки параметров снежного покрова", – подчеркнул Бирюков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, тинао, комплекс городского хозяйства москвы