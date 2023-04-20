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Петр Бирюков: половодье в столичном регионе пройдено штатно - РИА Новости, 20.04.2023
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12:55 20.04.2023
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Петр Бирюков: половодье в столичном регионе пройдено штатно
Петр Бирюков: половодье в столичном регионе пройдено штатно - РИА Новости, 20.04.2023
Петр Бирюков: половодье в столичном регионе пройдено штатно
Половодье в столичном регионе пройдено штатно, все водохранилища заполнены до плановых отметок, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:55
2023-04-20T12:55
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петр бирюков
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Половодье в столичном регионе пройдено штатно, все водохранилища заполнены до плановых отметок, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра отметил, что на сегодняшний день водохранилища наполнены примерно на 87% от общего объема. "К прохождению половодья городские службы подготовились заранее, в частности, был утвержден регламент взаимодействия, в ТиНАО проведены масштабные противопаводковые учения. В преддверии прохождения паводка и половодья был реализован комплекс подготовительных мероприятий, в частности, проведены работы на водохранилищах и гидроузлах, организована снегосъемка для оценки параметров снежного покрова", – подчеркнул Бирюков.
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москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, тинао, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, ТиНАО, Комплекс городского хозяйства Москвы

Петр Бирюков: половодье в столичном регионе пройдено штатно

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Половодье в столичном регионе пройдено штатно, все водохранилища заполнены до плановых отметок, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Заключительная фаза весеннего половодья завершена, на всей водосборной территории наблюдается снижение уровня рек, поэтому гидротехнические сооружения переходят на обычный режим работы. Все 15 водохранилищ заполнены до плановых отметок, что позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение города", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Заммэра отметил, что на сегодняшний день водохранилища наполнены примерно на 87% от общего объема.
"К прохождению половодья городские службы подготовились заранее, в частности, был утвержден регламент взаимодействия, в ТиНАО проведены масштабные противопаводковые учения. В преддверии прохождения паводка и половодья был реализован комплекс подготовительных мероприятий, в частности, проведены работы на водохранилищах и гидроузлах, организована снегосъемка для оценки параметров снежного покрова", – подчеркнул Бирюков.
Причалы и набережные Москвы подготовили к старту навигации - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Петр Бирюков: причалы и набережные Москвы подготовили к старту навигации
19 апреля, 13:32
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбществоГородское хозяйство МосквыПетр БирюковТиНАОКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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