https://ria.ru/20230420/pogoda-1866514357.html

Москвичам пообещали солнечную и сухую погоду в четверг

Москвичам пообещали солнечную и сухую погоду в четверг - РИА Новости, 20.04.2023

Москвичам пообещали солнечную и сухую погоду в четверг

Переменная облачность, без осадков и до плюс 18 градусов ожидает жителей столицы в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T08:19

2023-04-20T08:19

2023-04-20T08:19

москва

общество

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 18 градусов ожидает жителей столицы в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в четверг скандинавский антициклон обеспечит москвичей относительно сухой и солнечной погодой с температурным фоном, близким к климатической норме мая. "Ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха - плюс 16-18, по области - от 14 до 19 тепла", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 750 миллиметров ртутного столба. "Минувшей ночью несколько подмосковных метеостанций у нас зафиксировали заморозки… В Москве заморозков не было - плюс 3,6 градуса", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20230419/pogoda-1866286549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, евгений тишковец, погода