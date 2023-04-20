https://ria.ru/20230420/pogoda-1866514357.html
Москвичам пообещали солнечную и сухую погоду в четверг
Москвичам пообещали солнечную и сухую погоду в четверг - РИА Новости, 20.04.2023
Москвичам пообещали солнечную и сухую погоду в четверг
Переменная облачность, без осадков и до плюс 18 градусов ожидает жителей столицы в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T08:19
2023-04-20T08:19
2023-04-20T08:19
москва
общество
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 18 градусов ожидает жителей столицы в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в четверг скандинавский антициклон обеспечит москвичей относительно сухой и солнечной погодой с температурным фоном, близким к климатической норме мая. "Ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха - плюс 16-18, по области - от 14 до 19 тепла", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 750 миллиметров ртутного столба. "Минувшей ночью несколько подмосковных метеостанций у нас зафиксировали заморозки… В Москве заморозков не было - плюс 3,6 градуса", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20230419/pogoda-1866286549.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, евгений тишковец, погода
Москва, Общество, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам пообещали солнечную и сухую погоду в четверг
В Москве в четверг ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 18 градусов
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 18 градусов ожидает жителей столицы в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что в четверг скандинавский антициклон обеспечит москвичей относительно сухой и солнечной погодой с температурным фоном, близким к климатической норме мая.
"Ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха - плюс 16-18, по области - от 14 до 19 тепла", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 750 миллиметров ртутного столба.
"Минувшей ночью несколько подмосковных метеостанций у нас зафиксировали заморозки… В Москве заморозков не было - плюс 3,6 градуса", - добавил Тишковец.
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