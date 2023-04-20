https://ria.ru/20230420/podrostki-1866516931.html
В Приморье группа подростков избила 11-летнюю девочку
В Приморье группа подростков избила 11-летнюю девочку - РИА Новости, 20.04.2023
В Приморье группа подростков избила 11-летнюю девочку
В поселке Липовцы в Приморском крае подростки избили 11-летнюю девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Приморского края. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T08:48
2023-04-20T08:48
2023-04-20T10:51
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 20 апр — РИА Новости. В поселке Липовцы в Приморском крае подростки избили 11-летнюю девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Приморского края. "Прокуратура организовала проверку по факту драки подростков в Октябрьском районе <...> 13 апреля 2023 года в поселке Липовцы группа подростков во главе с 13-летней местной жительницей в результате конфликта применили силу в отношении 11-летней девочки", — рассказали в надзорном ведомстве.Об инциденте стало известно из видео, появившегося в соцсетях. На записи видно, как толпа подростков окружила девочку и подначивает обидчицу, а та бьет ее руками, ногами и пытается душить. Некоторые из стоящих рядом тоже наносят удары.По информации прокуратуры, госпитализация пострадавшей не потребовалась, сейчас она проходит лечение на дому.Позже в надзорном ведомстве заявили, что установили личности всех участников происшествия. Отмечается, что ни сами подростки, ни их семьи на учете в полиции не состояли.Взрослых теперь могут привлечь к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Информацию передадут в комиссию по делам несовершеннолетних.
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происшествия, приморский край, октябрьский район
Происшествия, Приморский край, Октябрьский район
В Приморье группа подростков избила 11-летнюю девочку
В поселке Липовцы в Приморском крае группа подростков избила 11-летнюю девочку
ВЛАДИВОСТОК, 20 апр — РИА Новости.
В поселке Липовцы в Приморском крае подростки избили 11-летнюю девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Приморского края
.
"Прокуратура организовала проверку по факту драки подростков в Октябрьском районе <...> 13 апреля 2023 года в поселке Липовцы группа подростков во главе с 13-летней местной жительницей в результате конфликта применили силу в отношении 11-летней девочки", — рассказали в надзорном ведомстве.
Об инциденте стало известно из видео, появившегося в соцсетях. На записи видно, как толпа подростков окружила девочку и подначивает обидчицу, а та бьет ее руками, ногами и пытается душить. Некоторые из стоящих рядом тоже наносят удары.
По информации прокуратуры, госпитализация пострадавшей не потребовалась, сейчас она проходит лечение на дому.
Позже в надзорном ведомстве заявили, что установили личности всех участников происшествия. Отмечается, что ни сами подростки, ни их семьи на учете в полиции не состояли.
Взрослых теперь могут привлечь к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Информацию передадут в комиссию по делам несовершеннолетних.
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