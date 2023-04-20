Рейтинг@Mail.ru
В Приморье группа подростков избила 11-летнюю девочку - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:48 20.04.2023 (обновлено: 10:51 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/podrostki-1866516931.html
В Приморье группа подростков избила 11-летнюю девочку
В Приморье группа подростков избила 11-летнюю девочку - РИА Новости, 20.04.2023
В Приморье группа подростков избила 11-летнюю девочку
В поселке Липовцы в Приморском крае подростки избили 11-летнюю девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Приморского края. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T08:48
2023-04-20T10:51
происшествия
приморский край
октябрьский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149042/83/1490428311_0:230:2831:1822_1920x0_80_0_0_84c11b2e156948282d851f6690fcf482.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 20 апр — РИА Новости. В поселке Липовцы в Приморском крае подростки избили 11-летнюю девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Приморского края. "Прокуратура организовала проверку по факту драки подростков в Октябрьском районе &lt;...&gt; 13 апреля 2023 года в поселке Липовцы группа подростков во главе с 13-летней местной жительницей в результате конфликта применили силу в отношении 11-летней девочки", — рассказали в надзорном ведомстве.Об инциденте стало известно из видео, появившегося в соцсетях. На записи видно, как толпа подростков окружила девочку и подначивает обидчицу, а та бьет ее руками, ногами и пытается душить. Некоторые из стоящих рядом тоже наносят удары.По информации прокуратуры, госпитализация пострадавшей не потребовалась, сейчас она проходит лечение на дому.Позже в надзорном ведомстве заявили, что установили личности всех участников происшествия. Отмечается, что ни сами подростки, ни их семьи на учете в полиции не состояли.Взрослых теперь могут привлечь к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Информацию передадут в комиссию по делам несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230411/ubiystvo-1864449938.html
приморский край
октябрьский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149042/83/1490428311_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dc7ba29d616d83aba897018acea5db07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край, октябрьский район
Происшествия, Приморский край, Октябрьский район
В Приморье группа подростков избила 11-летнюю девочку

В поселке Липовцы в Приморском крае группа подростков избила 11-летнюю девочку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 20 апр — РИА Новости. В поселке Липовцы в Приморском крае подростки избили 11-летнюю девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
"Прокуратура организовала проверку по факту драки подростков в Октябрьском районе <...> 13 апреля 2023 года в поселке Липовцы группа подростков во главе с 13-летней местной жительницей в результате конфликта применили силу в отношении 11-летней девочки", — рассказали в надзорном ведомстве.
Об инциденте стало известно из видео, появившегося в соцсетях. На записи видно, как толпа подростков окружила девочку и подначивает обидчицу, а та бьет ее руками, ногами и пытается душить. Некоторые из стоящих рядом тоже наносят удары.
По информации прокуратуры, госпитализация пострадавшей не потребовалась, сейчас она проходит лечение на дому.
Позже в надзорном ведомстве заявили, что установили личности всех участников происшествия. Отмечается, что ни сами подростки, ни их семьи на учете в полиции не состояли.
Взрослых теперь могут привлечь к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Информацию передадут в комиссию по делам несовершеннолетних.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Житель Дагестана избил отца лопатой и поджег
11 апреля, 12:26
 
ПроисшествияПриморский крайОктябрьский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала