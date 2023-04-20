https://ria.ru/20230420/podmoskove-1866702514.html

Подмосковье ждет увеличения числа туристов этим летом

Подмосковье ждет увеличения числа туристов этим летом - РИА Новости, 20.04.2023

Подмосковье ждет увеличения числа туристов этим летом

Подмосковье этим летом готово принять большее число туристов по сравнению с прошлыми годами, заявил министр культуры и туризма Московской области Василий... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T19:13

2023-04-20T19:13

2023-04-20T19:13

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Подмосковье этим летом готово принять большее число туристов по сравнению с прошлыми годами, заявил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов. "Этим летом Московская область готова принять большое количество туристов. Мы видим большую динамику по сравнению с прошлыми годами, это цифра в миллионах", — сказал он на пресс-конференции, посвященной анонсированию летней культурной программы в Московской области. Он отметил спрос со стороны путешественников на различные фестивали, которые проводятся в регионе. Большинство таких мероприятий трансформировались и увеличились, подчеркнул Кузнецов.

https://ria.ru/20220828/abramtsevo-1812170122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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