https://ria.ru/20230420/podmoskove-1866702514.html
Подмосковье ждет увеличения числа туристов этим летом
Подмосковье ждет увеличения числа туристов этим летом - РИА Новости, 20.04.2023
Подмосковье ждет увеличения числа туристов этим летом
Подмосковье этим летом готово принять большее число туристов по сравнению с прошлыми годами, заявил министр культуры и туризма Московской области Василий... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T19:13
2023-04-20T19:13
2023-04-20T19:13
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Подмосковье этим летом готово принять большее число туристов по сравнению с прошлыми годами, заявил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов. "Этим летом Московская область готова принять большое количество туристов. Мы видим большую динамику по сравнению с прошлыми годами, это цифра в миллионах", — сказал он на пресс-конференции, посвященной анонсированию летней культурной программы в Московской области. Он отметил спрос со стороны путешественников на различные фестивали, которые проводятся в регионе. Большинство таких мероприятий трансформировались и увеличились, подчеркнул Кузнецов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Московская область (Подмосковье), куда поехать, куда поехать в выходные
Подмосковье ждет увеличения числа туристов этим летом
Власти: Подмосковье готово к приему большого числа туристов этим летом
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Подмосковье этим летом готово принять большее число туристов по сравнению с прошлыми годами, заявил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
"Этим летом Московская область готова принять большое количество туристов. Мы видим большую динамику по сравнению с прошлыми годами, это цифра в миллионах", — сказал он на пресс-конференции, посвященной анонсированию летней культурной программы в Московской области.
Он отметил спрос со стороны путешественников на различные фестивали, которые проводятся в регионе. Большинство таких мероприятий трансформировались и увеличились, подчеркнул Кузнецов.
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