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Подмосковье ждет увеличения числа туристов этим летом - РИА Новости, 20.04.2023
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Туризм
 
19:13 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/podmoskove-1866702514.html
Подмосковье ждет увеличения числа туристов этим летом
Подмосковье ждет увеличения числа туристов этим летом - РИА Новости, 20.04.2023
Подмосковье ждет увеличения числа туристов этим летом
Подмосковье этим летом готово принять большее число туристов по сравнению с прошлыми годами, заявил министр культуры и туризма Московской области Василий... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T19:13
2023-04-20T19:13
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Подмосковье этим летом готово принять большее число туристов по сравнению с прошлыми годами, заявил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов. "Этим летом Московская область готова принять большое количество туристов. Мы видим большую динамику по сравнению с прошлыми годами, это цифра в миллионах", — сказал он на пресс-конференции, посвященной анонсированию летней культурной программы в Московской области. Он отметил спрос со стороны путешественников на различные фестивали, которые проводятся в регионе. Большинство таких мероприятий трансформировались и увеличились, подчеркнул Кузнецов.
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Подмосковье ждет увеличения числа туристов этим летом

Власти: Подмосковье готово к приему большого числа туристов этим летом

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетительница на фестивале роз в музее-усадьбе "Архангельское"
Посетительница на фестивале роз в музее-усадьбе Архангельское - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Подмосковье этим летом готово принять большее число туристов по сравнению с прошлыми годами, заявил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
"Этим летом Московская область готова принять большое количество туристов. Мы видим большую динамику по сравнению с прошлыми годами, это цифра в миллионах", — сказал он на пресс-конференции, посвященной анонсированию летней культурной программы в Московской области.
Он отметил спрос со стороны путешественников на различные фестивали, которые проводятся в регионе. Большинство таких мероприятий трансформировались и увеличились, подчеркнул Кузнецов.
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