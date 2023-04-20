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В Подмосковье определили места проведения Всероссийского субботника - РИА Новости, 20.04.2023
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Новости Подмосковья
 
12:35 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/podmoskove-1866581659.html
В Подмосковье определили места проведения Всероссийского субботника
В Подмосковье определили места проведения Всероссийского субботника - РИА Новости, 20.04.2023
В Подмосковье определили места проведения Всероссийского субботника
Жители Московской области 22 апреля смогут принять участие во Всероссийском субботнике, в регионе уже определили площадки проведения мероприятия и места выдачи... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:35
2023-04-20T12:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Жители Московской области 22 апреля смогут принять участие во Всероссийском субботнике, в регионе уже определили площадки проведения мероприятия и места выдачи инвентаря, сообщает министерство благоустройства Подмосковья."Проведение субботников стало у нас доброй традицией. Ежегодно в апреле мы вместе с жителями выходим наводить чистоту в парках, скверах, на набережных, во дворах и других объектах. В этом году Всероссийский субботник пройдет уже в эту субботу, 22 апреля. В Подмосковье определено более тысячи площадок проведения мероприятия и 771 место выдачи инвентаря", - приводятся в сообщении слова регионального министра благоустройства Михаила Хайкина.Он пригласил всех жителей принять участие в этом субботнике.С площадками проведения можно ознакомиться на сайте министерства благоустройства Московской области.Для участников субботника заготовлено около девяти тысяч лопат, 18,8 тысячи граблей, более четырех тысяч кистей, 27,3 тысячи литров красок, свыше 150 тысяч мешков для мусора и около 76 тысяч перчаток. На мероприятии будет возможность высадить деревья и кустарники в парках и на общественных территориях. Для этого закуплено 1777 саженцев деревьев и 2849 саженцев кустарников. С 9:30 утра 22 апреля в муниципалитетах будет работать 771 пункт выдачи необходимого инвентаря. Карта с адресами доступна по ссылке.На местах проведения субботника будут работать волонтерские точки, которые проинформируют о рейтинговом голосовании за объекты благоустройства. Оно проходит на федеральном портале za.gorodsreda.ru. От Московской области на голосование вынесено 248 объектов из 56 городских округов. Добровольцы расскажут о порядке проведения голосования, объектах, выставленных на обсуждение, и помогут проголосовать за понравившуюся территорию.
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московская область (подмосковье), михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин

В Подмосковье определили места проведения Всероссийского субботника

© Фото предоставлено пресс-службой министерства благоустройства Московской областиВсероссийский субботник в Подмосковье
Всероссийский субботник в Подмосковье
© Фото предоставлено пресс-службой министерства благоустройства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Жители Московской области 22 апреля смогут принять участие во Всероссийском субботнике, в регионе уже определили площадки проведения мероприятия и места выдачи инвентаря, сообщает министерство благоустройства Подмосковья.

"Проведение субботников стало у нас доброй традицией. Ежегодно в апреле мы вместе с жителями выходим наводить чистоту в парках, скверах, на набережных, во дворах и других объектах. В этом году Всероссийский субботник пройдет уже в эту субботу, 22 апреля. В Подмосковье определено более тысячи площадок проведения мероприятия и 771 место выдачи инвентаря", - приводятся в сообщении слова регионального министра благоустройства Михаила Хайкина.
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Он пригласил всех жителей принять участие в этом субботнике.

С площадками проведения можно ознакомиться на сайте министерства благоустройства Московской области.
Для участников субботника заготовлено около девяти тысяч лопат, 18,8 тысячи граблей, более четырех тысяч кистей, 27,3 тысячи литров красок, свыше 150 тысяч мешков для мусора и около 76 тысяч перчаток. На мероприятии будет возможность высадить деревья и кустарники в парках и на общественных территориях. Для этого закуплено 1777 саженцев деревьев и 2849 саженцев кустарников. С 9:30 утра 22 апреля в муниципалитетах будет работать 771 пункт выдачи необходимого инвентаря. Карта с адресами доступна по ссылке.

На местах проведения субботника будут работать волонтерские точки, которые проинформируют о рейтинговом голосовании за объекты благоустройства. Оно проходит на федеральном портале za.gorodsreda.ru. От Московской области на голосование вынесено 248 объектов из 56 городских округов. Добровольцы расскажут о порядке проведения голосования, объектах, выставленных на обсуждение, и помогут проголосовать за понравившуюся территорию.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Михаил Хайкин
 
 
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