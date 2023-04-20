https://ria.ru/20230420/podderzhka-1866583572.html

КМСП оказала лизинговую поддержку производителю высокоточных деталей

КМСП оказала лизинговую поддержку производителю высокоточных деталей - РИА Новости, 20.04.2023

КМСП оказала лизинговую поддержку производителю высокоточных деталей

Корпорация МСП (КМСП) через свою "дочку" МСП Лизинг помогла расширить производство уральской компании по изготовлению высокоточных деталей малых размеров,... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T12:41

2023-04-20T12:41

2023-04-20T12:41

россия

корпорация мсп

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) через свою "дочку" МСП Лизинг помогла расширить производство уральской компании по изготовлению высокоточных деталей малых размеров, сообщает пресс-служба института развития.МСП Лизинг приобрела в лизинг для ПКП "Колибри" автомат продольного точения на сумму 13,4 миллиона рублей. Как ожидается, внедрение нового оборудования позволит увеличить выпуск продукции на 15%."Поддержка промышленного сектора – одно из приоритетных направлений деятельности Корпорации МСП. Таким компаниям доступен широкий набор финансовых и нефинансовых услуг, включая льготный лизинг. Он позволяет приобрести отечественное оборудование по ставке не выше 6%, зарубежное – не выше 8%. Дополнительно подключен ряд опций, которые дают возможность приобрести оборудование быстро и в комфортных условиях", – сказал генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Предприятие "Колибри" специализируется на массовом производстве высокоточных деталей малых размеров (втулки, оси, штифты и т.п.) и услугах металлообработки для промышленных предприятий. Производительность - 1 миллион деталей в месяц."Спрос на продукцию нашего предприятия интенсивно растет на фоне ухода зарубежных предприятий и появления новых производственных ниш. В этих условиях мы находим для себя новые точки роста, и нам нужны финансовые продукты на максимально льготных условиях, которые обеспечат рост выпуска", - отметил гендиректор ПКП "Колибри" Александр Медведев.Сегодня в МСП Лизинг малому и микро-бизнесу доступно льготное лизинговое финансирование по программе "Приоритет+" на сумму от 500 тысяч до 50 миллионов рублей на срок от 13 до 84 месяцев. Авансирование – от 10% от стоимости предмета лизинга и от 0% – при наличии поручительства РГО (региональной гарантийной организации). Внедрены "плавающие" графики платежей, первый платеж – только через 30 дней после приемки оборудования.Лизинговую и другие виды поддержки КМСП предлагает в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Подать заявку на получение поддержки можно на Цифровой платформе МСП.РФ.

https://ria.ru/20230417/kmsp-1865809432.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп