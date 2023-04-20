https://ria.ru/20230420/peregovory-1866506164.html

Эксперт оценил усилия Парижа по содействию началу переговоров по Украине

Эксперт оценил усилия Парижа по содействию началу переговоров по Украине - РИА Новости, 20.04.2023

Эксперт оценил усилия Парижа по содействию началу переговоров по Украине

Усилия Франции по содействию началу переговоров по Украине следует уважать и поощрять, если Парижу удастся объединить взгляды в ЕС и вместе с Китаем создать... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T06:13

2023-04-20T06:13

2023-04-20T06:13

в мире

украина

москва

россия

эммануэль макрон

си цзиньпин

ван и (политик)

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ПЕКИН, 20 апр - РИА Новости. Усилия Франции по содействию началу переговоров по Украине следует уважать и поощрять, если Парижу удастся объединить взгляды в ЕС и вместе с Китаем создать условия для переговоров, то и США могут присоединиться к мирному процессу, заявил РИА Новости приглашенный научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Чжэн Тинъин. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники написало, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет обратиться к КНР с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной. Отмечается, что Макрон поручил своему дипсоветнику Эммануэлю Бонну работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием основы для переговоров. В начале апреля Макрон побывал с визитом в Китае. В ходе визита он заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Париж готов тесно сотрудничать с Китаем для скорейшего урегулирования украинского кризиса. Си Цзиньпин сказал, что "Франция может внести свой конкретный план по урегулированию украинского кризиса, китайская сторона готова его поддержать и сыграть конструктивную роль". "Франция, как постоянный член ООН, как крупное и ключевое государство в Евросоюзе, встает на защиту интересов Европы, эти усилия… ради будущего Европы следует уважать и поощрять", - сказал Чжэн Тинъин. Эксперт считает, что минские соглашения "в большой мере продемонстрировали стратегическую самостоятельность Европы". "Однако разрушить мир гораздо проще, чем ему содействовать. Без участия США добиться мира на Украине очень сложно, если не вовсе невозможно", - подчеркнул Чжэн Тинъин. "Желание Макрона продвигать европейскую стратегическую автономию, а также то, что он в одиночку выдвигает идеи остановки огня, может навлечь на себя клевету со стороны американских и британских спецслужб и критику англосаксонских СМИ", - допустил эксперт. Он отметил, что во время своего визита в Китай Макрон подробно обменялся мнениями с китайским руководством относительно украинского вопроса, По мнению эксперта, это свидетельствует, что Европа уже не способна в одиночку добиться начала переговоров. "Если Франции удастся объединить взгляды в Европе и вместе с Китаем создать основы для переговоров между Россией и Украиной, получив при этом поддержку миролюбивых крупных держав во всем мире, то, уверен, США после некоторых колебаний будут вынуждены присоединиться к этому мирному процессу", - сказал Чжэн Тинъин. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. В Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230420/oruzhie-1866495000.html

https://ria.ru/20230419/ukraina-1866486084.html

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в мире, украина, москва, россия, эммануэль макрон, си цзиньпин, ван и (политик)