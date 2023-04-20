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Реконструкция павильона "Поволжье" на ВДНХ

Реконструкция павильона "Поволжье" на ВДНХ - РИА Новости, 20.04.2023

Реконструкция павильона "Поволжье" на ВДНХ

На ВДНХ заканчивают реконструкцию павильона "Поволжье".

2023-04-20T16:03

2023-04-20T16:03

2023-04-20T16:03

видео

городское хозяйство москвы

москва

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С исторической точностью восстановлено внешнее и внутреннее убранство – от горельефов и барельефов до латунных люстр и каскадного фонтана. Подробнее рассказываем в нашем материале.

москва

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Реконструкция павильона "Поволжье" на ВДНХ На ВДНХ заканчивают реконструкцию павильона "Поволжье". С исторической точностью восстановлено внешнее и внутреннее убранство – от горельефов и барельефов до латунных люстр и каскадного фонтана. Подробнее рассказываем в нашем материале. 2023-04-20T16:03 true PT2M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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