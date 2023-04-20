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Реконструкция павильона "Поволжье" на ВДНХ - РИА Новости, 20.04.2023
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16:03 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/pavilon-1866657883.html
Реконструкция павильона "Поволжье" на ВДНХ
Реконструкция павильона "Поволжье" на ВДНХ - РИА Новости, 20.04.2023
Реконструкция павильона "Поволжье" на ВДНХ
На ВДНХ заканчивают реконструкцию павильона "Поволжье".
2023-04-20T16:03
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видео
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С исторической точностью восстановлено внешнее и внутреннее убранство – от горельефов и барельефов до латунных люстр и каскадного фонтана. Подробнее рассказываем в нашем материале.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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Реконструкция павильона "Поволжье" на ВДНХ
На ВДНХ заканчивают реконструкцию павильона "Поволжье". С исторической точностью восстановлено внешнее и внутреннее убранство – от горельефов и барельефов до латунных люстр и каскадного фонтана. Подробнее рассказываем в нашем материале.
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видео, городское хозяйство москвы, москва, видео
Видео, Городское хозяйство Москвы, Москва
Реконструкция павильона "Поволжье" на ВДНХ
На ВДНХ заканчивают реконструкцию павильона "Поволжье".
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Реконструкция павильона "Поволжье" на ВДНХ

Читать ria.ru в
На ВДНХ заканчивают реконструкцию павильона "Поволжье".
С исторической точностью восстановлено внешнее и внутреннее убранство – от горельефов и барельефов до латунных люстр и каскадного фонтана. Подробнее рассказываем в нашем материале.
 
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