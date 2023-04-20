https://ria.ru/20230420/pamyatnik-1866742647.html

Рогов: в Запорожье хотят снести памятник освободителям города от нацистов

Рогов: в Запорожье хотят снести памятник освободителям города от нацистов - РИА Новости, 20.04.2023

Рогов: в Запорожье хотят снести памятник освободителям города от нацистов

Киевские власти хотят снести в подконтрольном им городе Запорожье памятник освободителям города от немецко-фашистских захватчиков, сообщил глава запорожского... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T20:05

2023-04-20T20:05

2023-04-20T20:05

запорожье

запорожская область

владимир рогов

адольф гитлер

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Киевские власти хотят снести в подконтрольном им городе Запорожье памятник освободителям города от немецко-фашистских захватчиков, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Во временно оккупированном городе Запорожье хотят снести памятник участникам освобождения города от нацистских оккупантов", - написал Рогов в своем телеграм-канале. Речь идет о памятнике 127 пограничному полку НКВД и руководителям подполья. По словам Рогова, о своих планах представители киевской власти сообщили как раз в день рождения Адольфа Гитлера – 20 апреля. Рогов предположил, что таким образом они хотели сделать "подарок своему фюреру". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230413/pamyatniki-1864949964.html

https://ria.ru/20230328/pamyatnik-1861403832.html

запорожье

запорожская область

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запорожье, запорожская область, владимир рогов, адольф гитлер, украина, россия