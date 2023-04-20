https://ria.ru/20230420/pamyatnik-1866742647.html
Рогов: в Запорожье хотят снести памятник освободителям города от нацистов
Рогов: в Запорожье хотят снести памятник освободителям города от нацистов - РИА Новости, 20.04.2023
Рогов: в Запорожье хотят снести памятник освободителям города от нацистов
Киевские власти хотят снести в подконтрольном им городе Запорожье памятник освободителям города от немецко-фашистских захватчиков, сообщил глава запорожского... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T20:05
2023-04-20T20:05
2023-04-20T20:05
запорожье
запорожская область
владимир рогов
адольф гитлер
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866740372_0:94:1080:702_1920x0_80_0_0_012af47710826e95d3d36db296f31261.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Киевские власти хотят снести в подконтрольном им городе Запорожье памятник освободителям города от немецко-фашистских захватчиков, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Во временно оккупированном городе Запорожье хотят снести памятник участникам освобождения города от нацистских оккупантов", - написал Рогов в своем телеграм-канале. Речь идет о памятнике 127 пограничному полку НКВД и руководителям подполья. По словам Рогова, о своих планах представители киевской власти сообщили как раз в день рождения Адольфа Гитлера – 20 апреля. Рогов предположил, что таким образом они хотели сделать "подарок своему фюреру". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230413/pamyatniki-1864949964.html
https://ria.ru/20230328/pamyatnik-1861403832.html
запорожье
запорожская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866740372_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_53e3b35c81b46c6c20ae29baee434bd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, запорожская область, владимир рогов, адольф гитлер, украина, россия
Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Адольф Гитлер, Украина, Россия
Рогов: в Запорожье хотят снести памятник освободителям города от нацистов
Рогов: киевские власти хотят снести в Запорожье памятник освободителям города от нацистов