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Рогов: в Запорожье хотят снести памятник освободителям города от нацистов - РИА Новости, 20.04.2023
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20:05 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/pamyatnik-1866742647.html
Рогов: в Запорожье хотят снести памятник освободителям города от нацистов
Рогов: в Запорожье хотят снести памятник освободителям города от нацистов - РИА Новости, 20.04.2023
Рогов: в Запорожье хотят снести памятник освободителям города от нацистов
Киевские власти хотят снести в подконтрольном им городе Запорожье памятник освободителям города от немецко-фашистских захватчиков, сообщил глава запорожского... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T20:05
2023-04-20T20:05
запорожье
запорожская область
владимир рогов
адольф гитлер
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Киевские власти хотят снести в подконтрольном им городе Запорожье памятник освободителям города от немецко-фашистских захватчиков, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Во временно оккупированном городе Запорожье хотят снести памятник участникам освобождения города от нацистских оккупантов", - написал Рогов в своем телеграм-канале. Речь идет о памятнике 127 пограничному полку НКВД и руководителям подполья. По словам Рогова, о своих планах представители киевской власти сообщили как раз в день рождения Адольфа Гитлера – 20 апреля. Рогов предположил, что таким образом они хотели сделать "подарок своему фюреру". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230413/pamyatniki-1864949964.html
https://ria.ru/20230328/pamyatnik-1861403832.html
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запорожье, запорожская область, владимир рогов, адольф гитлер, украина, россия
Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Адольф Гитлер, Украина, Россия
Рогов: в Запорожье хотят снести памятник освободителям города от нацистов

Рогов: киевские власти хотят снести в Запорожье памятник освободителям города от нацистов

© Фото : Telegram-канал Владимира РоговаПамятник участникам освобождения Запорожья от нацистских оккупантов
Памятник участникам освобождения Запорожья от нацистских оккупантов - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Фото : Telegram-канал Владимира Рогова
Памятник участникам освобождения Запорожья от нацистских оккупантов
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Киевские власти хотят снести в подконтрольном им городе Запорожье памятник освободителям города от немецко-фашистских захватчиков, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Во временно оккупированном городе Запорожье хотят снести памятник участникам освобождения города от нацистских оккупантов", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
Памятник Воину-освободителю в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
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13 апреля, 06:43
Речь идет о памятнике 127 пограничному полку НКВД и руководителям подполья.
По словам Рогова, о своих планах представители киевской власти сообщили как раз в день рождения Адольфа Гитлера – 20 апреля. Рогов предположил, что таким образом они хотели сделать "подарок своему фюреру".
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
МиГ-19 - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
В Киеве демонтировали памятник советскому истребителю МиГ-19
28 марта, 23:35
 
ЗапорожьеЗапорожская областьВладимир РоговАдольф ГитлерУкраинаРоссия
 
 
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