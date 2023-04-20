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Глава Минэнеро РФ вручил орден Мужества гендиректору ПАО "Россети Центр" - РИА Новости, 20.04.2023
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Глава Минэнеро РФ вручил орден Мужества гендиректору ПАО "Россети Центр"
Глава Минэнеро РФ вручил орден Мужества гендиректору ПАО "Россети Центр" - РИА Новости, 20.04.2023
Глава Минэнеро РФ вручил орден Мужества гендиректору ПАО "Россети Центр"
20 апреля 2023 года под председательством руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, министра энергетики РФ Николая... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:45
2023-04-20T12:45
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МОСКВА, 20 апр - ПАО "Россети Центр". 20 апреля 2023 года под председательством руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, министра энергетики РФ Николая Шульгинова состоялось Всероссийское совещание "Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики и объектами ЖКХ отопительного сезона 2022-2023 годов, актуальных вопросах функционирования электроэнергетической отрасли".В рамках совещания Николай Шульгинов в соответствии с указом президента России Владимира Путина вручил орден Мужества за личное руководство мероприятиями по надлежащему, бесперебойному электроснабжению потребителей на территории Российской Федерации при проведении Специальной военной операции, в том числе непосредственно в период боевых действий, генеральному директору ПАО "Россети Центр" Игорю Маковскому."Россети Центр" занимаются восстановлением электросетевой инфраструктуры в новых российских регионах, в том числе в Мариуполе. В тесной связке с властями данных территорий Игорь Маковский непосредственно на месте организовывал работы по обеспечению надежного электроснабжения жителей и стабильной работы энергообъектов Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей."Работа энергетиков не всегда оценивается правильно обывателями, но на государственном уровне оценивается по достоинству. Никогда еще орден Мужества мы не вручали, тем более энергетикам. Игорь Владимирович отличался от всех наших энергетиков, которые работали на приграничных территориях, на территориях новых субъектов, в тяжелейших условиях, боевых условиях, поэтому награда абсолютно заслуженная", – подчеркнул Николай Шульгинов.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Глава Минэнеро РФ вручил орден Мужества гендиректору ПАО "Россети Центр"

© Фото предоставлено ПАО "Россети Центр"Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов вручил орден Мужества гендиректору ПАО "Россети Центр" Игорю Маковскому
Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов вручил орден Мужества гендиректору ПАО Россети Центр Игорю Маковскому
© Фото предоставлено ПАО "Россети Центр"
Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов вручил орден Мужества гендиректору ПАО "Россети Центр" Игорю Маковскому
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МОСКВА, 20 апр - ПАО "Россети Центр". 20 апреля 2023 года под председательством руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, министра энергетики РФ Николая Шульгинова состоялось Всероссийское совещание "Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики и объектами ЖКХ отопительного сезона 2022-2023 годов, актуальных вопросах функционирования электроэнергетической отрасли".
В рамках совещания Николай Шульгинов в соответствии с указом президента России Владимира Путина вручил орден Мужества за личное руководство мероприятиями по надлежащему, бесперебойному электроснабжению потребителей на территории Российской Федерации при проведении Специальной военной операции, в том числе непосредственно в период боевых действий, генеральному директору ПАО "Россети Центр" Игорю Маковскому.
"Россети Центр" занимаются восстановлением электросетевой инфраструктуры в новых российских регионах, в том числе в Мариуполе. В тесной связке с властями данных территорий Игорь Маковский непосредственно на месте организовывал работы по обеспечению надежного электроснабжения жителей и стабильной работы энергообъектов Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
"Работа энергетиков не всегда оценивается правильно обывателями, но на государственном уровне оценивается по достоинству. Никогда еще орден Мужества мы не вручали, тем более энергетикам. Игорь Владимирович отличался от всех наших энергетиков, которые работали на приграничных территориях, на территориях новых субъектов, в тяжелейших условиях, боевых условиях, поэтому награда абсолютно заслуженная", – подчеркнул Николай Шульгинов.
Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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