https://ria.ru/20230420/oplata-1866537570.html

Правительство утвердило порядок получения информации об оплате госуслуг

Правительство утвердило порядок получения информации об оплате госуслуг - РИА Новости, 20.04.2023

Правительство утвердило порядок получения информации об оплате госуслуг

Кабмин утвердил порядок информирования граждан РФ о способах оплаты госуслуг и банковской комиссии, соответствующее постановление разработала Федеральная... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T10:37

2023-04-20T10:37

2023-04-20T10:37

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

общество

правительство рф

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Кабмин утвердил порядок информирования граждан РФ о способах оплаты госуслуг и банковской комиссии, соответствующее постановление разработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщает пресс-служба ведомства. Также постановлением утверждена обязательность раскрытия информации об условиях подключения операторов по переводу денежных средств к информационным системам органов власти и к порталам. Благодаря этому платежные сервисы смогут функционировать на основе принципов открытости и недискриминационного доступа участников рынка. Документ вступит в силу 15 октября, за исключением требований к раскрытию информации на едином портале госуслуг - они вступают в силу с 18 июня.

https://ria.ru/20230413/onlayn-1865053417.html

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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество, правительство рф