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Правительство утвердило порядок получения информации об оплате госуслуг - РИА Новости, 20.04.2023
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10:37 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/oplata-1866537570.html
Правительство утвердило порядок получения информации об оплате госуслуг
Правительство утвердило порядок получения информации об оплате госуслуг - РИА Новости, 20.04.2023
Правительство утвердило порядок получения информации об оплате госуслуг
Кабмин утвердил порядок информирования граждан РФ о способах оплаты госуслуг и банковской комиссии, соответствующее постановление разработала Федеральная... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T10:37
2023-04-20T10:37
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
общество
правительство рф
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Кабмин утвердил порядок информирования граждан РФ о способах оплаты госуслуг и банковской комиссии, соответствующее постановление разработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщает пресс-служба ведомства. Также постановлением утверждена обязательность раскрытия информации об условиях подключения операторов по переводу денежных средств к информационным системам органов власти и к порталам. Благодаря этому платежные сервисы смогут функционировать на основе принципов открытости и недискриминационного доступа участников рынка. Документ вступит в силу 15 октября, за исключением требований к раскрытию информации на едином портале госуслуг - они вступают в силу с 18 июня.
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество, правительство рф
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Общество, Правительство РФ
Правительство утвердило порядок получения информации об оплате госуслуг

Правительство утвердило порядок получения россиянами информации об оплате госуслуг

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства и платежный документ
Рублевые купюры разного достоинства и платежный документ - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Кабмин утвердил порядок информирования граждан РФ о способах оплаты госуслуг и банковской комиссии, соответствующее постановление разработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщает пресс-служба ведомства.
«
"Документом установлены единые правила приема платы за услуги на официальных сайтах органов власти и порталах государственных и муниципальных услуг. Потребители будут проинформированы обо всех доступных им способах оплаты на указанных информационных ресурсах. Также им в обязательном порядке будут предоставляться сведения о наличии или отсутствии комиссии за совершение платежей. Эта информация позволит гражданам выбрать наиболее приемлемый способ оплаты", - говорится в сообщении.
Также постановлением утверждена обязательность раскрытия информации об условиях подключения операторов по переводу денежных средств к информационным системам органов власти и к порталам. Благодаря этому платежные сервисы смогут функционировать на основе принципов открытости и недискриминационного доступа участников рынка.
Документ вступит в силу 15 октября, за исключением требований к раскрытию информации на едином портале госуслуг - они вступают в силу с 18 июня.
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