Правительство утвердило порядок получения информации об оплате госуслуг
Правительство утвердило порядок получения россиянами информации об оплате госуслуг
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства и платежный документ
Рублевые купюры разного достоинства и платежный документ. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Кабмин утвердил порядок информирования граждан РФ о способах оплаты госуслуг и банковской комиссии, соответствующее постановление разработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщает пресс-служба ведомства.
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"Документом установлены единые правила приема платы за услуги на официальных сайтах органов власти и порталах государственных и муниципальных услуг. Потребители будут проинформированы обо всех доступных им способах оплаты на указанных информационных ресурсах. Также им в обязательном порядке будут предоставляться сведения о наличии или отсутствии комиссии за совершение платежей. Эта информация позволит гражданам выбрать наиболее приемлемый способ оплаты", - говорится в сообщении.
Также постановлением утверждена обязательность раскрытия информации об условиях подключения операторов по переводу денежных средств к информационным системам органов власти и к порталам. Благодаря этому платежные сервисы смогут функционировать на основе принципов открытости и недискриминационного доступа участников рынка.
Документ вступит в силу 15 октября, за исключением требований к раскрытию информации на едином портале госуслуг - они вступают в силу с 18 июня.