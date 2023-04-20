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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 20.04.2023
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска в 21.15 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T22:30
2023-04-20T22:30
2023-04-20T22:30
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
сцкк
киев
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска в 21.15 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.15 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен по соседству с Киевским, находится к юго-западу от него. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецкая народная республика, донецк, сцкк, киев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Киев, Происшествия
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Киевский район Донецка