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Украинские войска выпустили по Донецку еще 12 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку еще 12 снарядов - РИА Новости, 20.04.2023
Украинские войска выпустили по Донецку еще 12 снарядов
Украинские войска за 15 минут дважды обстреляли Донецк, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам города,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T19:25
2023-04-20T19:25
2023-04-20T19:25
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут дважды обстреляли Донецк, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.40 - населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 18.55 - населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили по Донецку еще 12 снарядов
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку еще 12 снарядов