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ВСУ выпустили десять снарядов по Владимировке в ДНР - РИА Новости, 20.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:48 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/obstrel-1866724225.html
ВСУ выпустили десять снарядов по Владимировке в ДНР
ВСУ выпустили десять снарядов по Владимировке в ДНР - РИА Новости, 20.04.2023
ВСУ выпустили десять снарядов по Владимировке в ДНР
Украинские войска выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Владимировке в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T18:48
2023-04-20T18:48
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Владимировке в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Поселок Владимировка находится менее чем в десяти километрах к востоку от Угледара, за который в данный момент идут бои. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.30 - населенный пункт Катериновка – населенный пункт Владимировка: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Кроме того, в 17.10 ведомство зафиксировало обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка, в ходе которого по городу было выпущено три снаряда того же калибра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230420/nato-1866704228.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ выпустили десять снарядов по Владимировке в ДНР

ВСУ выпустили десять снарядов натовского калибра по Владимировке в ДНР

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Владимировке в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Поселок Владимировка находится менее чем в десяти километрах к востоку от Угледара, за который в данный момент идут бои.
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.30 - населенный пункт Катериновка – населенный пункт Владимировка: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Кроме того, в 17.10 ведомство зафиксировало обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка, в ходе которого по городу было выпущено три снаряда того же калибра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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