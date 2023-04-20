https://ria.ru/20230420/obstrel-1866679195.html
ВСУ обстреляли Александровку
ВСУ обстреляли Александровку - РИА Новости, 20.04.2023
ВСУ обстреляли Александровку
Украинские войска выпустили по Александровке шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:46
2023-04-20T16:46
2023-04-20T16:46
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красногоровка
сцкк
россия
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Александровке шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Александровка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230420/nato-1866659639.html
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донецкая народная республика, красногоровка, сцкк, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красногоровка, СЦКК, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Александровку
Украинские войска выпустили по Александровке шесть снарядов калибра 155 миллиметра