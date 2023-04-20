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Украинские войска обстреляли Шахтерск фугасными ракетами из РСЗО "Смерч" - РИА Новости, 20.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 20.04.2023 (обновлено: 16:28 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/obstrel-1866668186.html
Украинские войска обстреляли Шахтерск фугасными ракетами из РСЗО "Смерч"
Украинские войска обстреляли Шахтерск фугасными ракетами из РСЗО "Смерч" - РИА Новости, 20.04.2023
Украинские войска обстреляли Шахтерск фугасными ракетами из РСЗО "Смерч"
Украинские войска в среду обстреляли Шахтерск фугасными ракетами из РСЗО БМ-30 "Смерч", уточнило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:23
2023-04-20T16:28
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
константиновка
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска в среду обстреляли Шахтерск фугасными ракетами из РСЗО БМ-30 "Смерч", уточнило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Специалисты представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела населенного пункта Шахтерск с применением РСЗО БМ-30 "Смерч", а также уточнили направление ведения огня и тип ракет. Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе между населенным пунктом Константиновка и населенным пунктом Плещеевка, применив ракеты 9М55Ф (фугасная)", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. В среду представительство сообщило, что украинские войска выпустили по Шахтерску четыре ракеты из РСЗО, Позже мэр города Александр Шатов сообщил в социальной сети "ВКонтакте", что под обстрел попал район шахты "Шахтерская-Глубокая", в результате пострадал водитель грузового автомобиля. По словам мэра, пострадавший находится крайне тяжелом состоянии.
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РИА Новости
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происшествия, донецкая народная республика, константиновка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Константиновка, СЦКК
Украинские войска обстреляли Шахтерск фугасными ракетами из РСЗО "Смерч"

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Шахтерск фугасными ракетами из РСЗО "Смерч"

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия обстрела Шахтерска фугасными ракетами из РСЗО "Смерч"
Последствия обстрела Шахтерска фугасными ракетами из РСЗО Смерч - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Последствия обстрела Шахтерска фугасными ракетами из РСЗО "Смерч"
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска в среду обстреляли Шахтерск фугасными ракетами из РСЗО БМ-30 "Смерч", уточнило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Специалисты представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела населенного пункта Шахтерск с применением РСЗО БМ-30 "Смерч", а также уточнили направление ведения огня и тип ракет. Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе между населенным пунктом Константиновка и населенным пунктом Плещеевка, применив ракеты 9М55Ф (фугасная)", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
В среду представительство сообщило, что украинские войска выпустили по Шахтерску четыре ракеты из РСЗО, Позже мэр города Александр Шатов сообщил в социальной сети "ВКонтакте", что под обстрел попал район шахты "Шахтерская-Глубокая", в результате пострадал водитель грузового автомобиля. По словам мэра, пострадавший находится крайне тяжелом состоянии.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
19 апреля, 18:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаСЦКК
 
 
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