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Украинские войска обстреляли Шахтерск фугасными ракетами из РСЗО "Смерч"

Украинские войска обстреляли Шахтерск фугасными ракетами из РСЗО "Смерч" - РИА Новости, 20.04.2023

Украинские войска обстреляли Шахтерск фугасными ракетами из РСЗО "Смерч"

Украинские войска в среду обстреляли Шахтерск фугасными ракетами из РСЗО БМ-30 "Смерч", уточнило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T16:23

2023-04-20T16:23

2023-04-20T16:28

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

константиновка

сцкк

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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска в среду обстреляли Шахтерск фугасными ракетами из РСЗО БМ-30 "Смерч", уточнило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Специалисты представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела населенного пункта Шахтерск с применением РСЗО БМ-30 "Смерч", а также уточнили направление ведения огня и тип ракет. Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе между населенным пунктом Константиновка и населенным пунктом Плещеевка, применив ракеты 9М55Ф (фугасная)", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. В среду представительство сообщило, что украинские войска выпустили по Шахтерску четыре ракеты из РСЗО, Позже мэр города Александр Шатов сообщил в социальной сети "ВКонтакте", что под обстрел попал район шахты "Шахтерская-Глубокая", в результате пострадал водитель грузового автомобиля. По словам мэра, пострадавший находится крайне тяжелом состоянии.

донецкая народная республика

константиновка

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происшествия, донецкая народная республика, константиновка, сцкк