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ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО - РИА Новости, 20.04.2023
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка еще 20 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:39
2023-04-20T15:39
2023-04-20T15:44
специальная военная операция на украине
петровский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка еще 20 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 40 ракет из РСЗО.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донецк, СЦКК, Происшествия
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО