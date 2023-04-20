https://ria.ru/20230420/obstrel-1866650732.html

ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО

ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО - РИА Новости, 20.04.2023

ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка еще 20 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:39

2023-04-20T15:39

2023-04-20T15:44

специальная военная операция на украине

петровский район

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка еще 20 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 40 ракет из РСЗО.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html

петровский район

донецкая народная республика

донецк

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петровский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк, сцкк, происшествия