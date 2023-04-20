https://ria.ru/20230420/nikaragua-1866503677.html

США дирижируют террористами вокруг России, заявил президент Никарагуа

США дирижируют террористами вокруг России, заявил президент Никарагуа - РИА Новости, 20.04.2023

США дирижируют террористами вокруг России, заявил президент Никарагуа

Россия на Украине ведет войну за мир в окружении "международного террористического оркестра" из стран НАТО, которым дирижируют США, заявил президент Никарагуа... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T04:55

2023-04-20T04:55

2023-04-20T04:55

в мире

россия

украина

никарагуа

даниэль ортега

сергей лавров

нато

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МЕХИКО, 20 апр - РИА Новости. Россия на Украине ведет войну за мир в окружении "международного террористического оркестра" из стран НАТО, которым дирижируют США, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега. По словам президента, который в среду встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым, часть беседы они посвятили вопросам мира. "Российская Федерация ведет борьбу за мир. Не против нации, а против фашистов, нацистов, которые 16 лет назад совершили переворот на Украине (...) Там правят сыновья Гитлера", - добавил Ортега.

https://ria.ru/20230330/vts-1861843266.html

россия

украина

никарагуа

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в мире, россия, украина, никарагуа, даниэль ортега, сергей лавров, нато