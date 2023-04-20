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США дирижируют террористами вокруг России, заявил президент Никарагуа - РИА Новости, 20.04.2023
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04:55 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/nikaragua-1866503677.html
США дирижируют террористами вокруг России, заявил президент Никарагуа
США дирижируют террористами вокруг России, заявил президент Никарагуа - РИА Новости, 20.04.2023
США дирижируют террористами вокруг России, заявил президент Никарагуа
Россия на Украине ведет войну за мир в окружении "международного террористического оркестра" из стран НАТО, которым дирижируют США, заявил президент Никарагуа... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T04:55
2023-04-20T04:55
в мире
россия
украина
никарагуа
даниэль ортега
сергей лавров
нато
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МЕХИКО, 20 апр - РИА Новости. Россия на Украине ведет войну за мир в окружении "международного террористического оркестра" из стран НАТО, которым дирижируют США, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега. По словам президента, который в среду встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым, часть беседы они посвятили вопросам мира. "Российская Федерация ведет борьбу за мир. Не против нации, а против фашистов, нацистов, которые 16 лет назад совершили переворот на Украине (...) Там правят сыновья Гитлера", - добавил Ортега.
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в мире, россия, украина, никарагуа, даниэль ортега, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Украина, Никарагуа, Даниэль Ортега, Сергей Лавров, НАТО
США дирижируют террористами вокруг России, заявил президент Никарагуа

Президент Никарагуа Ортега: США дирижируют террористическим оркестром вокруг России

© AP Photo / Alfredo ZunigaПрезидент Никарагуа Даниэль Ортега
Президент Никарагуа Даниэль Ортега - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Alfredo Zuniga
Президент Никарагуа Даниэль Ортега. Архивное фото
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МЕХИКО, 20 апр - РИА Новости. Россия на Украине ведет войну за мир в окружении "международного террористического оркестра" из стран НАТО, которым дирижируют США, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега.
«
"НАТО преследует Россию, окружая ее большим количеством оружия, большим количеством военных баз, а Соединенные Штаты дирижируют международным террористическим оркестром. Создалась жесткая, сложная, болезненная ситуация, смерть любого человека причиняет боль", - заявил Ортега в ходе выступления по случаю Дня мира в Никарагуа, которое транслировал Canal 4.
По словам президента, который в среду встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым, часть беседы они посвятили вопросам мира.
"Российская Федерация ведет борьбу за мир. Не против нации, а против фашистов, нацистов, которые 16 лет назад совершили переворот на Украине (...) Там правят сыновья Гитлера", - добавил Ортега.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада на пресс-конференции по итогам встречи. 30 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
У России и Никарагуа есть все возможности для развития ВТС, заявил Лавров
30 марта, 14:02
 
В миреРоссияУкраинаНикарагуаДаниэль ОртегаСергей ЛавровНАТО
 
 
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