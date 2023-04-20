https://ria.ru/20230420/nikaragua-1866503677.html
США дирижируют террористами вокруг России, заявил президент Никарагуа
США дирижируют террористами вокруг России, заявил президент Никарагуа - РИА Новости, 20.04.2023
США дирижируют террористами вокруг России, заявил президент Никарагуа
Россия на Украине ведет войну за мир в окружении "международного террористического оркестра" из стран НАТО, которым дирижируют США, заявил президент Никарагуа... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T04:55
2023-04-20T04:55
2023-04-20T04:55
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сергей лавров
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МЕХИКО, 20 апр - РИА Новости. Россия на Украине ведет войну за мир в окружении "международного террористического оркестра" из стран НАТО, которым дирижируют США, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега. По словам президента, который в среду встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым, часть беседы они посвятили вопросам мира. "Российская Федерация ведет борьбу за мир. Не против нации, а против фашистов, нацистов, которые 16 лет назад совершили переворот на Украине (...) Там правят сыновья Гитлера", - добавил Ортега.
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в мире, россия, украина, никарагуа, даниэль ортега, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Украина, Никарагуа, Даниэль Ортега, Сергей Лавров, НАТО
США дирижируют террористами вокруг России, заявил президент Никарагуа
Президент Никарагуа Ортега: США дирижируют террористическим оркестром вокруг России