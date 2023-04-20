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В России повысили эффективность антибиотиков с помощью серебра - РИА Новости, 20.04.2023
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Наука
 
05:00 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/nauka-1866377606.html
В России повысили эффективность антибиотиков с помощью серебра
В России повысили эффективность антибиотиков с помощью серебра - РИА Новости, 20.04.2023
В России повысили эффективность антибиотиков с помощью серебра
Снизить устойчивость микробов к антибиотикам с помощью серебра смогли ученые Томского политеха совместно с коллегами из РАН. По словам авторов разработки,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T05:00
2023-04-20T05:00
наука
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Снизить устойчивость микробов к антибиотикам с помощью серебра смогли ученые Томского политеха совместно с коллегами из РАН. По словам авторов разработки, препарат на основе наночастиц серебра позволяет повысить эффективность подавления инфекций лекарствами, к которым у микробов уже появилась "защита". Результаты опубликованы в журнале Nanomaterials.Рост устойчивости бактерий к антибиотикам – глобальная проблема здравоохранения и ветеринарии. Повышение резистентности микробов приводит к тому, что препараты, на разработку которых уходит более десяти лет, оказываются пригодны для лечения в течение намного меньшего срока, рассказали томские ученые.Химики Томского политехнического университета совместно с микробиологами Cибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН нашли новый подход к применению самого "заслуженного" антимикробного агента – серебра.По их словам, ряд проведенных испытаний показал серьезную эффективность наночастиц серебра при борьбе с золотистым стафилококком и стрептококком. Последняя работа коллектива посвящена действию наночастиц на один из самых частых и опасных возбудителей болезней животных и человека – кишечную палочку.Исследование проводилось на племенных коровах, больных серозным маститом, возбудителем которого является кишечная палочка. Одну группу лечили ветеринарным антибактериальным препаратом комбинированного действия, вторую – препаратом ученых Томского политеха."Сравнительный анализ показал, что лечение препаратами, содержащими антибиотики, привело к снижению чувствительности кишечной палочки и к нему, и к другим антибактериальным препаратам более чем на 20%. После лечения животных наночастицами серебра чувствительность бактерий к антибиотикам выросла почти на 20%", – рассказал Пестряков.В исследовании применялись наночастицы серебра, синтезированные специалистами Томского политеха совместно с коллегами из НТЦ Вектор-Вита (Новосибирск) и Национального университета Мексики. По словам ученых, они полностью нетоксичны для организма, их можно длительное время хранить в виде раствора без потери полезных свойств."Причин такого эффекта несколько: наночастицы подавляют рост биопленок, которые защищают снаружи коллективы бактерий, они снижают способность микробов прикрепляться к клеткам организма, также они уменьшают долю бактериальных клеток, способных дезактивировать антибиотики", – отметил Алексей Пестряков.Исследование проводится в рамках гранта Российского научного фонда №22-13-20032. В дальнейшем коллектив ученых намерен продолжить исследование механизмов воздействия наночастиц серебра на бактериальные колонии и разработать новые формы лекарственных препаратов на их основе.Томский политех – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
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Наука, Навигатор абитуриента, Россия, Томский политехнический университет, Университетская наука, Томск

В России повысили эффективность антибиотиков с помощью серебра

© iStock.com / angelpУченый исследует бактерии
Ученый исследует бактерии - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© iStock.com / angelp
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Снизить устойчивость микробов к антибиотикам с помощью серебра смогли ученые Томского политеха совместно с коллегами из РАН. По словам авторов разработки, препарат на основе наночастиц серебра позволяет повысить эффективность подавления инфекций лекарствами, к которым у микробов уже появилась "защита". Результаты опубликованы в журнале Nanomaterials.
Рост устойчивости бактерий к антибиотикам – глобальная проблема здравоохранения и ветеринарии. Повышение резистентности микробов приводит к тому, что препараты, на разработку которых уходит более десяти лет, оказываются пригодны для лечения в течение намного меньшего срока, рассказали томские ученые.
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Химики Томского политехнического университета совместно с микробиологами Cибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН нашли новый подход к применению самого "заслуженного" антимикробного агента – серебра.
По их словам, ряд проведенных испытаний показал серьезную эффективность наночастиц серебра при борьбе с золотистым стафилококком и стрептококком. Последняя работа коллектива посвящена действию наночастиц на один из самых частых и опасных возбудителей болезней животных и человека – кишечную палочку.
«

"Наша идея – использовать раствор наночастиц серебра как самостоятельный препарат, а не добавку к антибиотикам. Тесты позволяют сделать вывод, что наш препарат резко поднимает чувствительность патогенов к антибиотикам. Другими словами, наше исследование открывает новую страницу в микробиологии, позволяя вернуть на рынок множество старых препаратов и увеличить их эффективность", – объяснил профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политеха Алексей Пестряков.

Исследование проводилось на племенных коровах, больных серозным маститом, возбудителем которого является кишечная палочка. Одну группу лечили ветеринарным антибактериальным препаратом комбинированного действия, вторую – препаратом ученых Томского политеха.
© Фото : пресс-служба Томского политехнического университета Эксперименты с наночастицами серебра
Эксперименты с наночастицами серебра
Эксперименты с наночастицами серебра
© Фото : пресс-служба Томского политехнического университета
1 из 2
© Фото : пресс-служба Томского политехнического университета Эксперименты с наночастицами серебра
Эксперименты с наночастицами серебра
Эксперименты с наночастицами серебра
© Фото : пресс-служба Томского политехнического университета
2 из 2
Эксперименты с наночастицами серебра
© Фото : пресс-служба Томского политехнического университета
1 из 2
Эксперименты с наночастицами серебра
© Фото : пресс-служба Томского политехнического университета
2 из 2
"Сравнительный анализ показал, что лечение препаратами, содержащими антибиотики, привело к снижению чувствительности кишечной палочки и к нему, и к другим антибактериальным препаратам более чем на 20%. После лечения животных наночастицами серебра чувствительность бактерий к антибиотикам выросла почти на 20%", – рассказал Пестряков.
В исследовании применялись наночастицы серебра, синтезированные специалистами Томского политеха совместно с коллегами из НТЦ Вектор-Вита (Новосибирск) и Национального университета Мексики. По словам ученых, они полностью нетоксичны для организма, их можно длительное время хранить в виде раствора без потери полезных свойств.
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"Причин такого эффекта несколько: наночастицы подавляют рост биопленок, которые защищают снаружи коллективы бактерий, они снижают способность микробов прикрепляться к клеткам организма, также они уменьшают долю бактериальных клеток, способных дезактивировать антибиотики", – отметил Алексей Пестряков.
Исследование проводится в рамках гранта Российского научного фонда №22-13-20032. В дальнейшем коллектив ученых намерен продолжить исследование механизмов воздействия наночастиц серебра на бактериальные колонии и разработать новые формы лекарственных препаратов на их основе.
Томский политех – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
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