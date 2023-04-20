https://ria.ru/20230420/nato-1866583704.html

В Кремле ответили на вопрос о переговорах по сокращению ядерных арсеналов

В Кремле ответили на вопрос о переговорах по сокращению ядерных арсеналов - РИА Новости, 20.04.2023

В Кремле ответили на вопрос о переговорах по сокращению ядерных арсеналов

Ядерные арсеналы Франции и Великобритании де-факто находятся под контролем США, обсуждать в этой связи сокращение надо с учетом этого, заявил журналистам... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T12:42

2023-04-20T12:42

2023-04-20T12:42

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Ядерные арсеналы Франции и Великобритании де-факто находятся под контролем США, обсуждать в этой связи сокращение надо с учетом этого, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила, что условием Франции для подключения к возможным будущим переговорам по контролю над стратегическими вооружениями является значительное сокращение ядерных арсеналов РФ и США до уровня самой Франции. "С нашей точки зрения, конечно, ядерные арсеналы и Франции, и Великобритании, можно сказать, де-факто находятся под контролем Соединенных Штатов Америки, поэтому, если нам говорить с Америкой, то говорить без учета этих двух арсеналов бессмысленно абсолютно. Вот это концептуальный подход к тому, что происходит", - сказал Песков, комментируя заявление Лежандр. Песков уточнил, что Франция и Великобритания фактически являются "единой интегральной системой НАТО", который "находится под управлением Соединенных штатов де-факто". Также Песков заявил, что лучше, чтобы "по нюансам" заявление прокомментировал российский МИД. "Но концептуальный наш подход именно такой, как я сказал", - добавил Песков.

https://ria.ru/20230308/arsenal-1856643956.html

https://ria.ru/20230420/antonov-1866497830.html

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, франция, великобритания, дмитрий песков, нато, в мире