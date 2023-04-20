Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о переговорах по сокращению ядерных арсеналов - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/nato-1866583704.html
В Кремле ответили на вопрос о переговорах по сокращению ядерных арсеналов
В Кремле ответили на вопрос о переговорах по сокращению ядерных арсеналов - РИА Новости, 20.04.2023
В Кремле ответили на вопрос о переговорах по сокращению ядерных арсеналов
Ядерные арсеналы Франции и Великобритании де-факто находятся под контролем США, обсуждать в этой связи сокращение надо с учетом этого, заявил журналистам... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:42
2023-04-20T12:42
россия
франция
великобритания
дмитрий песков
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343905_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_fabdab7f95f4c74b568639be6c89ae52.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Ядерные арсеналы Франции и Великобритании де-факто находятся под контролем США, обсуждать в этой связи сокращение надо с учетом этого, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила, что условием Франции для подключения к возможным будущим переговорам по контролю над стратегическими вооружениями является значительное сокращение ядерных арсеналов РФ и США до уровня самой Франции. "С нашей точки зрения, конечно, ядерные арсеналы и Франции, и Великобритании, можно сказать, де-факто находятся под контролем Соединенных Штатов Америки, поэтому, если нам говорить с Америкой, то говорить без учета этих двух арсеналов бессмысленно абсолютно. Вот это концептуальный подход к тому, что происходит", - сказал Песков, комментируя заявление Лежандр. Песков уточнил, что Франция и Великобритания фактически являются "единой интегральной системой НАТО", который "находится под управлением Соединенных штатов де-факто". Также Песков заявил, что лучше, чтобы "по нюансам" заявление прокомментировал российский МИД. "Но концептуальный наш подход именно такой, как я сказал", - добавил Песков.
https://ria.ru/20230308/arsenal-1856643956.html
https://ria.ru/20230420/antonov-1866497830.html
россия
франция
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343905_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_8884334d259ad4999360240cf9231f57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, великобритания, дмитрий песков, нато, в мире
Россия, Франция, Великобритания, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
В Кремле ответили на вопрос о переговорах по сокращению ядерных арсеналов

Песков: сокращение ядерного арсенала России и США надо обсуждать с учетом арсеналов НАТО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве
Вид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Вид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Ядерные арсеналы Франции и Великобритании де-факто находятся под контролем США, обсуждать в этой связи сокращение надо с учетом этого, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила, что условием Франции для подключения к возможным будущим переговорам по контролю над стратегическими вооружениями является значительное сокращение ядерных арсеналов РФ и США до уровня самой Франции.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс
Американская разведка оценила российский ядерный арсенал
8 марта, 23:02
"С нашей точки зрения, конечно, ядерные арсеналы и Франции, и Великобритании, можно сказать, де-факто находятся под контролем Соединенных Штатов Америки, поэтому, если нам говорить с Америкой, то говорить без учета этих двух арсеналов бессмысленно абсолютно. Вот это концептуальный подход к тому, что происходит", - сказал Песков, комментируя заявление Лежандр.
Песков уточнил, что Франция и Великобритания фактически являются "единой интегральной системой НАТО", который "находится под управлением Соединенных штатов де-факто".
Также Песков заявил, что лучше, чтобы "по нюансам" заявление прокомментировал российский МИД.
"Но концептуальный наш подход именно такой, как я сказал", - добавил Песков.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Негатив в отношениях с США сказывается на контроле вооружений, заявил посол
Вчера, 02:11
 
РоссияФранцияВеликобританияДмитрий ПесковНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала