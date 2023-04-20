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Поезд в ЕАО сбил насмерть двух человек - РИА Новости, 20.04.2023
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05:44 20.04.2023 (обновлено: 09:22 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/nasmert-1866505642.html
Поезд в ЕАО сбил насмерть двух человек
Поезд в ЕАО сбил насмерть двух человек - РИА Новости, 20.04.2023
Поезд в ЕАО сбил насмерть двух человек
В ЕАО грузовой поезд задавил насмерть двух человек, которые, вероятно, пытались перейти пути перед локомотивом, сообщается в Telegram-канале в Восточном... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T05:44
2023-04-20T09:22
происшествия
авто
еврейская автономная область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 20 апр — РИА Новости. В ЕАО грузовой поезд задавил насмерть двух человек, которые, вероятно, пытались перейти пути перед локомотивом, сообщается в Telegram-канале в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России."Предварительно установлено, что 20 апреля 2023 года... на регулируемом железнодорожном переезде станции Ин Дальневосточной железной дороги грузовым поездом были смертельно травмированы мужчина и женщина, которые, пренебрегая правилами безопасности на железной дороге, переходили железнодорожные пути в непосредственной близости от проходящего поезда", — говорится в публикации.По информации следователей, машинист подал звуковой сигнал и попытался экстренно затормозить, но избежать наезда не удалось. Обе жертвы аварии скончались на месте.Началась доследственная проверка.
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происшествия, авто, еврейская автономная область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Еврейская автономная область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Поезд в ЕАО сбил насмерть двух человек

В Еврейской автономной области грузовой поезд задавил насмерть двух человек

© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииВ Еврейской автономной области следователями устанавливаются обстоятельства смертельного травмирования двух человек на железной дороге
В Еврейской автономной области следователями устанавливаются обстоятельства смертельного травмирования двух человек на железной дороге - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
В Еврейской автономной области следователями устанавливаются обстоятельства смертельного травмирования двух человек на железной дороге
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 20 апр — РИА Новости. В ЕАО грузовой поезд задавил насмерть двух человек, которые, вероятно, пытались перейти пути перед локомотивом, сообщается в Telegram-канале в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
"Предварительно установлено, что 20 апреля 2023 года... на регулируемом железнодорожном переезде станции Ин Дальневосточной железной дороги грузовым поездом были смертельно травмированы мужчина и женщина, которые, пренебрегая правилами безопасности на железной дороге, переходили железнодорожные пути в непосредственной близости от проходящего поезда", — говорится в публикации.
По информации следователей, машинист подал звуковой сигнал и попытался экстренно затормозить, но избежать наезда не удалось. Обе жертвы аварии скончались на месте.
Началась доследственная проверка.
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