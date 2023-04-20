Поезд в ЕАО сбил насмерть двух человек
В Еврейской автономной области грузовой поезд задавил насмерть двух человек
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииВ Еврейской автономной области следователями устанавливаются обстоятельства смертельного травмирования двух человек на железной дороге
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
В Еврейской автономной области следователями устанавливаются обстоятельства смертельного травмирования двух человек на железной дороге
ВЛАДИВОСТОК, 20 апр — РИА Новости. В ЕАО грузовой поезд задавил насмерть двух человек, которые, вероятно, пытались перейти пути перед локомотивом, сообщается в Telegram-канале в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
"Предварительно установлено, что 20 апреля 2023 года... на регулируемом железнодорожном переезде станции Ин Дальневосточной железной дороги грузовым поездом были смертельно травмированы мужчина и женщина, которые, пренебрегая правилами безопасности на железной дороге, переходили железнодорожные пути в непосредственной близости от проходящего поезда", — говорится в публикации.
По информации следователей, машинист подал звуковой сигнал и попытался экстренно затормозить, но избежать наезда не удалось. Обе жертвы аварии скончались на месте.
Началась доследственная проверка.