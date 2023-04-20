https://ria.ru/20230420/nasmert-1866505642.html

Поезд в ЕАО сбил насмерть двух человек

Поезд в ЕАО сбил насмерть двух человек - РИА Новости, 20.04.2023

Поезд в ЕАО сбил насмерть двух человек

В ЕАО грузовой поезд задавил насмерть двух человек, которые, вероятно, пытались перейти пути перед локомотивом, сообщается в Telegram-канале в Восточном... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T05:44

2023-04-20T05:44

2023-04-20T09:22

происшествия

авто

еврейская автономная область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 20 апр — РИА Новости. В ЕАО грузовой поезд задавил насмерть двух человек, которые, вероятно, пытались перейти пути перед локомотивом, сообщается в Telegram-канале в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России."Предварительно установлено, что 20 апреля 2023 года... на регулируемом железнодорожном переезде станции Ин Дальневосточной железной дороги грузовым поездом были смертельно травмированы мужчина и женщина, которые, пренебрегая правилами безопасности на железной дороге, переходили железнодорожные пути в непосредственной близости от проходящего поезда", — говорится в публикации.По информации следователей, машинист подал звуковой сигнал и попытался экстренно затормозить, но избежать наезда не удалось. Обе жертвы аварии скончались на месте.Началась доследственная проверка.

https://ria.ru/20230417/dtp-1865804845.html

еврейская автономная область

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происшествия, авто, еврейская автономная область, россия, следственный комитет россии (ск рф)