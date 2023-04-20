https://ria.ru/20230420/naselenie-1866751521.html

Моор назвал рост населения одним из главных итогов года в Тюменской области

Моор назвал рост населения одним из главных итогов года в Тюменской области - РИА Новости, 20.04.2023

Моор назвал рост населения одним из главных итогов года в Тюменской области

Стабильный рост численности населения можно назвать одним из важных показателей социально-экономической устойчивости Тюменской области и ее привлекательности... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T20:59

2023-04-20T20:59

2023-04-20T20:59

тюменская область

тюменская область

александр моор

тюменская областная дума

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ТЮМЕНЬ, 20 апр - РИА Новости. Стабильный рост численности населения можно назвать одним из важных показателей социально-экономической устойчивости Тюменской области и ее привлекательности для проживания, следует из отчета о работе регионального правительства в 2022 году, с которым глава региона Александр Моор в четверг выступил перед депутатами Тюменской областной думы. В отчете глава региона отразил ключевые аспекты работы правительства за 2022 год и обозначил тенденции текущего года. "Отчитался перед депутатами Тюменской областной думы об итогах работы правительства региона за 2022 год. Главный итог - население области растет, нас уже более миллиона шестисот тысяч человек. Область в тройке регионов-лидеров в рейтинге качества жизни. Мы фиксируем рекордный рост продолжительности жизни населения - более семидесяти трех с половиной лет. С каждым годом у нас все больше многодетных семей", - сообщил в своем телеграм-канале Моор. Помимо демографических показателей, губернатор акцентировал внимание на поддержке участников специальной военной операции. "Именно солдат - главный герой 2022 года... Тюменцы сражаются отважно. Здесь, дома, мы позаботились об их семьях", - подчеркнул Моор. Что касается экономики, то глава отметил, что по некоторым показателям наблюдалось снижение, однако удалось оперативно отреагировать на все вызовы. "Поддержка экономики по итогам года составила более 20 миллиардов рублей. Объем инвестиций - почти 358 миллиардов рублей, плюс 52 процента, если сравнивать с предыдущим годом", - сообщил Моор, добавив, что "таких результатов мы смогли достичь благодаря командной работе". Комментируя доклад губернатора, председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов подчеркнул, что депутаты единогласно одобрили отчет. Все законодатели дали высокую оценку работе правительства в 2022 году, сообщила пресс-служба облдумы.

https://ria.ru/20230419/vbrosy-1866355090.html

https://ria.ru/20230418/tyumen-1865970825.html

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тюменская область, александр моор, тюменская областная дума